Advertisement
trendingNow12991479
Hindi Newsलाइफस्टाइल

शरीर के इस हिस्से दबाने से आ सकती है गहरी नींद? सोने से पहले जरूर करें ये काम

How to Get Deep Sleep Quickly: आज के समय में नींद से जुड़ी समस्या आम हो गई है. ऐसे में शरीर के कछ खास प्रेशर पॉइंट्स को दबाकर नींद लाया जा सकता है. इस खबर में हम आपको इसके बारे में डीटेल में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 06:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शरीर के इस हिस्से दबाने से आ सकती है गहरी नींद? सोने से पहले जरूर करें ये काम

How to Get Deep Sleep Quickly: आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में ज्यादातर लोगों को नींद से जुड़ी समस्या हो जाती है. काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियों, स्ट्रेस और इरेगुलर लाइफस्टाइल के कारण अक्सर नींद पर बुरा असर पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर के कुछ खास प्रेशर पॉइंट्स को दबाने से नींद जल्दी आ सकती है? ये तरीके का एक्यूप्रेशर थेरेपी की तरह काम करता है, जिसके मदद से बिना दवा के नेचुरल तरीके से नींद आ जाती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कौन से अंग दबाने से तुरंत नींद आती है. 

 

कान के पीछे वाला हिस्सा
कान के पीछे, सिर के निचले हिस्से में एक खास पॉइंट होता है, जिसे  Anmian Point कहा जाता है. ये पॉइंट नींद और दिमाग से जुड़ा होता है. ऐसे में सोने से पहले अंगूठे और उंगली से हल्के-हल्के 1–2 मिनट तक इस जगह पर दबाने से आपको मदद मिल सकता है. इससे स्ट्रेस कम होता है, ब्रेन को आराम मिलता है और धीरे-धीरे व्यक्ति को नींद आ जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

भौंहों के बीच का पॉइंट
दोनों भौंहों के बीच एक ऐसा हिस्सा होता है, जिसे थर्ड आई पॉइंट कहा जाता है. ये पॉइंट ब्रेन को रिलैक्स करने में जरूरी रोल निभाता है. ऐसे में इस जगह पर हल्के हाथों से दबाने से स्ट्रेस, चिंता और बेचैनी दूर होती है. हर रात 1 मिनट तक इसे दबाने से आपका दिमाग शांत रहता है और जल्दी नींद आती है. 

 

गर्दन के नीचे का हिस्सा
गर्दन के पीछे, जहां कंधे की शुरुआत होती है, वहां दो छोटे बिंदु होते हैं. इस पॉइंट को विंड पूल पॉइंट्स कहा जाता है. ऐसे में इस जगह पर धीरे-धीरे गोलाई में प्रेशर देने से मसल्स का स्ट्रेस कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और नींद जल्दी आती है. खासकर गर्दन और कंधे की दर्द से परेशान लोगों को ऐसा करने से आराम मिलता है. 

 

जरूरी टिप
इन प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल करने के साथ-साथ रात को मोबाइल से दूर रहें, हल्का म्यूजिक सुनें या मेडिटेशन करें. ऐसा करने से आपको गहरी और अच्छी नींद आती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

gehri neend kaise layejaldi neend kaise laye

Trending news

उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे