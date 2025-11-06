शरीर के इस हिस्से दबाने से आ सकती है गहरी नींद? सोने से पहले जरूर करें ये काम

How to Get Deep Sleep Quickly: आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में ज्यादातर लोगों को नींद से जुड़ी समस्या हो जाती है. काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियों, स्ट्रेस और इरेगुलर लाइफस्टाइल के कारण अक्सर नींद पर बुरा असर पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर के कुछ खास प्रेशर पॉइंट्स को दबाने से नींद जल्दी आ सकती है? ये तरीके का एक्यूप्रेशर थेरेपी की तरह काम करता है, जिसके मदद से बिना दवा के नेचुरल तरीके से नींद आ जाती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कौन से अंग दबाने से तुरंत नींद आती है.

कान के पीछे वाला हिस्सा

कान के पीछे, सिर के निचले हिस्से में एक खास पॉइंट होता है, जिसे Anmian Point कहा जाता है. ये पॉइंट नींद और दिमाग से जुड़ा होता है. ऐसे में सोने से पहले अंगूठे और उंगली से हल्के-हल्के 1–2 मिनट तक इस जगह पर दबाने से आपको मदद मिल सकता है. इससे स्ट्रेस कम होता है, ब्रेन को आराम मिलता है और धीरे-धीरे व्यक्ति को नींद आ जाती है.

भौंहों के बीच का पॉइंट

दोनों भौंहों के बीच एक ऐसा हिस्सा होता है, जिसे थर्ड आई पॉइंट कहा जाता है. ये पॉइंट ब्रेन को रिलैक्स करने में जरूरी रोल निभाता है. ऐसे में इस जगह पर हल्के हाथों से दबाने से स्ट्रेस, चिंता और बेचैनी दूर होती है. हर रात 1 मिनट तक इसे दबाने से आपका दिमाग शांत रहता है और जल्दी नींद आती है.

गर्दन के नीचे का हिस्सा

गर्दन के पीछे, जहां कंधे की शुरुआत होती है, वहां दो छोटे बिंदु होते हैं. इस पॉइंट को विंड पूल पॉइंट्स कहा जाता है. ऐसे में इस जगह पर धीरे-धीरे गोलाई में प्रेशर देने से मसल्स का स्ट्रेस कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और नींद जल्दी आती है. खासकर गर्दन और कंधे की दर्द से परेशान लोगों को ऐसा करने से आराम मिलता है.

जरूरी टिप

इन प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल करने के साथ-साथ रात को मोबाइल से दूर रहें, हल्का म्यूजिक सुनें या मेडिटेशन करें. ऐसा करने से आपको गहरी और अच्छी नींद आती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.