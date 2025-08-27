बम बनकर फटेगा प्रेशर कुकर, गैस ऑन करने से पहले ये 5 चीज हमेशा करें चेक
बम बनकर फटेगा प्रेशर कुकर, गैस ऑन करने से पहले ये 5 चीज हमेशा करें चेक

हर साल कई घरों में प्रेशर कुकर फटने की घटना होती है. कुछ मामलों में ये जानलेवा भी साबित होती है. ऐसे में यदि आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो सेफ कुकिंग के लिए यहां बतायी गयी 5 बातों को जरूर ध्यान में रखें.  

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:50 PM IST
बम बनकर फटेगा प्रेशर कुकर, गैस ऑन करने से पहले ये 5 चीज हमेशा करें चेक

प्रेशर कुकर की मदद से खाना बनाना ही आसान नहीं है, बल्कि इससे गैस की बचत भी होती है. साथ ही खाना बनाते समय कई दूसरे काम भी किए जा सकते हैं. कुकर में कुकिंग करते समय किचन में खड़े रहने की टेंशन नहीं रहती है. 

लेकिन प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है. वरना कई ब्लास्ट से जान भी जा सकती है. जी, हां हर साल प्रेशर कुकर के फटने से दुर्घटना के मामले सामने आते हैं. ऐसे में यदि आप भी प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो यह लेख आपके लिए है. यहां आप ऐसी वजहों के बारे में जान सकते हैं जो कुकर के फटने का कारण बनते हैं. 

Kitchen Tricks: महीने से पहले ही रसोई गैस हो जाता है खत्म? 50 दिन में भी नहीं खाली होगी गैस की टंकी, आजमाएं ये ट्रिक

कुकर को ज्यादा भरना

कुकर की कैपेसिटी को लीटर से मापा जाता है. ऐसे में जब इसमें फूड्स को इसकी क्षमता से ज्यादा भर दिया जाता है, तो इससे ब्लास्ट होने का खतरा होता है. दरअसल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुकर में ज्यादा सामान भरने से इसका वेंट बंद हो जाता है, जिससे भाप नहीं निकल पाती है. हमेशा कुकर को तीन चौथाई ही भरना चाहिए.  
 
पानी कम डालना

प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय पानी का सही अंदाजा होना बहुत जरूरी है. क्योंकि ज्यादा पानी होने पर कुकर से पानी बाहर फेल जाता है, और कम होने पर खाना चलने का खतरा होने के साथ कुकर के फटने का भी डर होता है. 

कुकर को अच्छे से साफ ना करना

कुकर को साफ करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, जिसके कारण कई लोगों से कुकर गंदा ही रह जाता है. ये गंदगी हाइजीन के नजरिए से तो खराब होते ही है, साथ ही वेंट में कचरा फंसा होने के कारण कुकर के फटने का भी जोखिम बना रहता है. इसलिए कुकर की सफाई अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी होती है. 

बिना गैस निकाले कुकर खोलना

कुकर को जबरदस्ती खोलने की कोशिश आपको दुर्घटना का शिकार बना सकती है. दरअसल, गैस बंद करने के बाद कुकर में प्रेशर बना रहता है, जो धीरे-धीरे बाहर निकलता है. लेकिन जब इसे ताकत से खोलने की कोशिश की जाती है तो दबाव के कारण यह कई बार फट भी जाता है. 

इन चीजों से भी होता है ब्लास्ट

प्रेशर कुकर के फटने का कारण रबर, सीटी का टूटा होना, सेफ्टी वाल्व में गड़बड़ी,  रेगुलेटर वाल्व का वजन कम या ज्यादा होना भी हो सकता है. इसके अलावा खराब क्वालिटी या पुराने कुकर में भी ब्लास्ट की संभावना ज्यादा होती है.  

होटल वर्कर ने खोली पोल, दी रूम में रखें इन 5 चीजों को छूने से बचने की सलाह, बताया हो सकता है बड़ा नुकसान
 

Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं.

safe cooking tips

;