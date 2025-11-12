फिट बॉडी के लिए सिर्फ जिम न जाएं, मखाना भी खाएं, ऐसे मिलेगें फायदे

Fox Nut: मखाना हर फिटनेस लवर के लिए एक परफेक्ट स्नैक है. ये कम कैलोरी, हाई प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो वेट कंट्रोल करने में मदद करता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स भी होते हैं, जो हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फायदेमंद हैं. भूख मिटाने और एनर्जी बढ़ाने के लिए ये हेल्दी, क्रिस्पी और स्वादिष्ट ऑप्शन है.

मखाना खाने के फायदे

दरअसल, ये फूल के पौधे का बीज होता है, जो तालाब या झील में उगता है. सुखाने और हल्का भूनने के बाद यह कुरकुरे और स्वाद में हल्का मीठा बन जाता है. छोटे होने के बावजूद मखाने में खूब सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे मिनरल्स मौजूद होते हैं.

कम वजन लेकिन ताकतवर शरीर

मखाना वजन घटाने में मदद करता है क्योंकि इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है. हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए यह कैल्शियम का अच्छा सोर्स है. ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी मखाना मदद करता है, इसलिए डायबिटीज के मरीज इसे आराम से खा सकते हैं.

दिल,स्किन और पेट का दोस्त

दिल की सेहत के लिए भी मखाना फायदेमंद है क्योंकि इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल कम होता है. इसके अलावा, मखाने में मौजूद अमीनो एसिड मेंटल हेल्थ और नींद के लिए फायदेमंदद होते हैं. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं और फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है.

कैसे खाएं मखाना?

मखाना खाने के कई तरीके हैं, लेकिन इसे हल्का भूनकर नमक या घी के साथ स्नैक की तरह खाना ज्यादा फायदेमंद होता है. इसे दूध में डालकर खीर या हलवा बनाया जा सकता है. ड्राई फ्रूट्स के साथ लड्डू बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा, कई लोग सब्जी या करी में भी मखाने को डालते हैं. लेकिन ध्यान रखें, सावधानियां भी जरूरी हैं. बहुत ज्यादा मात्रा में मखाना खाने से कब्ज हो सकता है. जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.