Advertisement
trendingNow12998360
Hindi Newsलाइफस्टाइल

फिट बॉडी के लिए सिर्फ जिम न जाएं, मखाना भी खाएं, ऐसे मिलेगें फायदे

Makhana: मखाना को अगर सुपरफूड कहा जाए, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 12, 2025, 01:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिट बॉडी के लिए सिर्फ जिम न जाएं, मखाना भी खाएं, ऐसे मिलेगें फायदे

Fox Nut: मखाना हर फिटनेस लवर के लिए एक परफेक्ट स्नैक है. ये कम कैलोरी, हाई प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो वेट कंट्रोल करने में मदद करता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स भी होते हैं, जो हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फायदेमंद हैं. भूख मिटाने और एनर्जी बढ़ाने के लिए ये हेल्दी, क्रिस्पी और स्वादिष्ट ऑप्शन है.

मखाना खाने के फायदे
दरअसल, ये फूल के पौधे का बीज होता है, जो तालाब या झील में उगता है. सुखाने और हल्का भूनने के बाद यह कुरकुरे और स्वाद में हल्का मीठा बन जाता है. छोटे होने के बावजूद मखाने में खूब सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे मिनरल्स मौजूद होते हैं.

कम वजन लेकिन ताकतवर शरीर
मखाना वजन घटाने में मदद करता है क्योंकि इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है. हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए यह कैल्शियम का अच्छा सोर्स है. ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी मखाना मदद करता है, इसलिए डायबिटीज के मरीज इसे आराम से खा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल,स्किन और पेट का दोस्त
दिल की सेहत के लिए भी मखाना फायदेमंद है क्योंकि इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल कम होता है. इसके अलावा, मखाने में मौजूद अमीनो एसिड मेंटल हेल्थ और नींद के लिए फायदेमंदद होते हैं. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं और फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है.

कैसे खाएं मखाना?
मखाना खाने के कई तरीके हैं, लेकिन इसे हल्का भूनकर नमक या घी के साथ स्नैक की तरह खाना ज्यादा फायदेमंद होता है. इसे दूध में डालकर खीर या हलवा बनाया जा सकता है. ड्राई फ्रूट्स के साथ लड्डू बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा, कई लोग सब्जी या करी में भी मखाने को डालते हैं. लेकिन ध्यान रखें, सावधानियां भी जरूरी हैं. बहुत ज्यादा मात्रा में मखाना खाने से कब्ज हो सकता है. जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

MakhanaFox nut

Trending news

पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Bihar voting percentage
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
nitish kumar
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi blast
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi Blast Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
Delhi blast
Delhi Blast Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार