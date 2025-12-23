मेडिटेशन से भी अच्छा है ये रिलैक्सेशन तकनीक, 5 से 10 मिनट में कंट्रोल हो सकता है स्ट्रेस; जानें कैसे करते हैं PMR?

What is Progressive Muscle Relaxation: आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में स्ट्रेस एक आम समस्या बन गई है. इसका बुरा असर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. स्ट्रेस बढ़ने पर हमारी शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्या हो सकती है. आमतौर पर स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए लोग मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, लेकिन कई लोगों पर इसका असर दिखने में काफी समय लग जाता है. ऐसे में स्ट्रेस कंट्रोल करने का हम आपको एक आसान और असरदार तरीका बताएंगे, जो है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन (PMR). इस तकनीक में बॉडी मसल्स को पहले कसती है और फिर ढीला छोड़ती है. इससे दिमाग को संकेत मिलता है कि बॉडी सुरक्षित है और स्ट्रेस कम होने लगता है.

क्या है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन?

PMR एक आसान और असरदार रिलैक्सेशन प्रैक्टिस है, जिसमें आप अपनी बॉडी के अलग-अलग हिस्सों की मसल्स को 5 से 7 सेकंड तक सकते हैं और फिर 10 से 15 सेकंड के लिए ढीला छोड़ देते हैं. ऐसे में जब हम जानबूझकर मसल्स को ढीला करते हैं, तो नर्वस सिस्टम शांत होता है. इसका असर सीधे कॉर्टिसोल पर पड़ता है और बॉडी जल्दी रिलैक्स महसूस करती है. खास बात ये है कि इसमें बैठकर आंखें बंद करने या लंबी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों असरदार है PMR?

आमतौर पर स्ट्रेस कम करने के लिए ध्यान लगाने की सलाह दी जाती है. लेकिन इसमें मन को पूरी तरह से शांत करना होता है, जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते. ऐसे में PMR में शारिरिक गातिविधि शामिल है, जिससे बेचैनी कम होती है और असर जल्दी महसूस होता है. कई लोग इसे करने के 5 से 10 मिनट में ही हल्का, गहरी सांस और आराम महसूस करने लगते हैं.

कैसे करें PMR?

PMR करने के लिए सबसे पहले आराम से बैठें या लेट जाएं. इसके बाद पैरों की उंगलियों से शुरू करें, उन्हें कसें और छोड़ें. फिर पिंडली, जांघ, पेट, हाथ, कंधे और चेहरे के साथ भी ऐसा ही करें. बॉडी के हर हिस्से को कसने के बाद ढीला छोड़ते वक्त गहरी सांस लें. ऐसा 10 से 15 मिनट के लिए करें. आपको आराम महसूस होने लगेगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.