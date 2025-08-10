प्रोटीन की जंग..अंडे या पनीर के टुकड़े कौन करेगा आपकी बॉडी की सबसे बड़ी मदद?
लाइफस्टाइल

प्रोटीन की जंग..अंडे या पनीर के टुकड़े कौन करेगा आपकी बॉडी की सबसे बड़ी मदद?

फिटनेस के शौकीन लोग हमेशा ऐसे स्नैक्स की तलाश में रहते हैं जो स्वादिष्ट भी हों और मसल्स बनाने में सहायता भी करता हो. अंडा और पनीर दोनों को ही प्रोटीन का बड़ा स्त्रोत माना जाता है, लेकिन आपके मसल्स का सच्चा साथी कौन है? आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 10, 2025, 07:28 AM IST
प्रोटीन की जंग..अंडे या पनीर के टुकड़े कौन करेगा आपकी बॉडी की सबसे बड़ी मदद?

Egg VS Paneer: प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जरूरी न्यूट्रिशन है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने से लेकर हार्मोन को संतुलित बनाए रखने के लिए जरूरी है. यह अमीनो एसिड से बना होता है और शरीर की ग्रोथ, मरम्मत और शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है. इसके साथ ही प्रोटीन खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है साथ ही यह भूख को भी कंट्रोल करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है. इसी कारण से जिम जाने वालों से लेकर वेट लॉस करने वाले लोग अपनी डाइट में प्रोटीन को जरूर शामिल करते हैं. बहुत से लोगों प्रोटीन के लिए अंडे का सेवन करते हैं तो वहीं बहुत लोग पनीर का. लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है अंडे में या पनीर में? आइए आज के इस आर्टिकल में इस सवाल का जवाब जानते हैं.

अंडा
सबसे बात अंडा की करते हैं, अंडे को पोषण का पावरहाउस माना जाता है. अंडे में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, यानी इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं, जिनकी शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यकता होती है. सिर्फ यही नहीं अंडे में मौजूद प्रोटीन को शरीर बहुत ही आसानी से अवशोषित कर लेता है, जिससे ये और और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है.

वहीं अंडे में प्रोटीन की मात्रा की बात की जाए तो कई हेल्थ रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक सामान्य आकार के अंडे में करीब 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है. इससे अलग अंडे विटामिन बी12, डी और राइबोफ्लेविन जैसे जरूरी पोषक तत्वों के साथ-साथ सेलेनियम और कोलीन जैसे खनिजों से भी भरपूर होता है.

पनीर
वहीं बात पनीर की जाए तो यह भी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है. हेल्थ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 100 ग्राम पनीर खाने से व्यक्ति को करीब 18 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, जो इसे इस जरूरी पोषक तत्व का एक मजबूत स्रोत बनाता है. प्रोटीन के साथ, पनीर में कैल्शियम, फ़ॉस्फोरस और विटामिन बी भी होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और शरीर को फिट रखने का काम करता है. पनीर उन लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है जो शाकाहारी हैं और अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं.

कौन है ज्यादा बेहतर
पनीर और अंडे के प्रोटीन प्रोफाइल की तुलना की जाए, तो ये दोनों प्रोटीन से भरे हुए होते हैं लेकिन पनीर की तुलना में अंडे ज्यादा अमीनो एसिड प्रोफाइल प्रदान करते हैं. यानी अंडे में मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत सहित दूसरे शारीरिक कार्यों के लिए जरूरी सभी नौ अमीनो एसिड होते हैं.

वहीं पनीर प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है लेकिन ये अमीनो एसिड का पूरा स्पेक्ट्रम प्रदान नहीं कर पाता है. हालांकि कुछ दूसरे प्रोटीन पूरक स्रोतों जैसे अनाज या दालों के साथ पनीर का सेवन एक संतुलित अमीनो एसिड प्रोफ़ाइल बनाने में सहायता कर सकता है. अंडे और पनीर दोनों ही प्रोटीन सेवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इन्हें संतुलित आहार में शामिल किया जा सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
उद्भव त्रिपाठी Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. हेल्थ, न्यूट्रिशन, वेलनेस और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शां...और पढ़ें

TAGS

Gym Diet healthy snacks

