Protein Powder Safety: प्रोटीन लेते समय रखें इन बातों का ख्याल, ज्यादातर लोग करते हैं गलती

Protein Powder: प्रोटीन हमारे शारीरिक विकास और मसल्स बिल्ड करने के लिए जरूरी है. ऐसे में डेली डाइट से डेली प्रोटीन इनटेक पूरा करना काफी मुश्किल होता है. इस समस्या से बचने के लिए लोग प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं और डेली प्रोटीन इनटेक पूरा करते हैं. प्रोटीन पाउडर लेते समय ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं. आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बता रहे हैं. खासतौर से जिम जाने वाले लोग एक दूसरे के देखा देखी बिना जाने समझे कुछ भी ले आते हैं. बिना सोचे समझे प्रोटीन लेना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. चलिए जानते हैं प्रोटीन पाउडर लेते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

नेचुरल स्वीटनर हो

कई ब्रांड प्रोटीन पाउडर का टेस्ट बढ़ाने के लिए एस्पार्टेम या सुक्रालोज जैसे मीठी चीजें मिलाते हैं. हालांकि ये पीने में तो मिठा लगता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है जिससे भूख नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है. ऐसे में हमेशा नेचुरल स्वीटनर वाले प्रोटीन पाउडर को ही चुनें.

कम होनी चाहिए सामग्री

प्रोटीन का डिब्बा खरीदते समय इस बात का ख्याल रखें कि इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट छोटी होनी चाहिए. कुछ ब्रांड प्रोटीन को मुलायम या गाढ़ा बनाने के लिए कैरेजेनन, जैंथन गम या माल्टोडेक्सट्रिन जैसे पदार्थों का यूज किया जाता है. इसके अलावा कुछ प्रोटीन में हाइड्रोजेनेटेड ऑयल भी मिलाया जाता है. ये बॉडी में सूजन बढ़ाने और दिल की बीमारियों के लिए भी रिस्क पैदा कर सकता है. इसलिए प्रोटीन का डिब्बा लेते समय इन बातों को विशेष ध्यान रखें. अगर हाइड्रोजेनेटेड ऑयल लिखा है तो उसे लेने से बचें.

सही प्रोटीन चुनने का तरीका

सही प्रोटीन चुनने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि सही प्रोटीन वही है जिसमें न के बराबर केमिकल्स हों. इसके अलावा उसमें कोई ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए और इंग्रेडिएंट्स साफ लिखे होने चाहिए. जो प्रोडक्ट जितना सिंपल और साफ शब्दों में होगा वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा.

