प्रोटीन की रेस में अंडे को पीछे छोड़ती हैं ये सीजनल सब्जियां, सर्दियों में खूब मिलेंगी

Plant Based Protein Sources: प्रोटीन हमारे शारीरिक विकास और मसल्स बिल्ड करने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है. जब भी प्रोटीन सोर्स की बात होती है तो सबसे पहले अंडे का नाम सामने आता है. लेकिन कुछ हरी सब्जियां हैं जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. आप इन सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर प्रोटीन इनटेक पूरा कर सकते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:08 PM IST
Plant Based Protein Sources: डेली प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए जरूरी नहीं कि अंडे ही खाएं जाएं. आप इन हरी सब्जियों से भी प्रोटीन इनटेक पूरा कर सकते हैं. ये सब्जियां सर्दियों में प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हो सकती हैं. चलिए जानते हैं वे कौन सी सब्जियां है जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है.

पालक
सर्दियों में पालक खूब मिलता है, ये पोषक तत्वों का पावर हाउस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पालक प्रोटीन का भी बेहतरीन सोर्स है. एक कप पके हुए पालक में आपको 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है. पाचल पकने के बाद सिकुड़ जाता है जिससे आप कई सविंग आसानी से खा सकते हैं और प्रोटीन इनटेक पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा ये आयरन और कैल्शियम का भी सोर्स है.

ड्रमस्टिक (सहजन) 
इस सब्जी को लोग ड्रमस्टिक, सहजन और मोरिंगा जैसे कई अलग अलग नामों से जानते हैं. मोरिंगा की पत्तियों से लेकर फलियों तक में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. 100 ग्राम सहजन के पत्तों में करीब 9 ग्राम प्रोटीन होता है जो इसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स बनाता है. 
ब्रोकली
ब्रोकली देखने में जितनी फेंसी लगती है सेहत के लिए उतनी ही फायदेमंद है. 100 ग्राम ब्रोकली में करीब 2.8 ग्राम प्रोटीन होता है. अगर आप एक कप पकी हुई ब्रोकली खाते हैं तो 5.7 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है जो सीधा अंडे को टक्कर देती है. प्रोटीन के मामले में ब्रोकली सीधा अंडे को टक्कर दे सकती है. इतना ही नहीं ब्रोकली में पोटैशियम और फोलेट के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं.

मशरूम
जब प्रोटीन की बात हो तो मशरूम को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है. 100 ग्राम मशरूम में करीब 3.1 ग्राम प्रोटीन होता है. पकने के बाद मशरूम का पानी खत्म हो जाता है इसलिए अगर आप एक कप पके हुए मशरूम को डाइट में शामिल करते हो तो आपको 5 से 7 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है.

मटर
सर्दियों में मटर की खूब भरमार रहती है. ज्यादातर सब्जियों में मटर का इस्तेमाल किया जाता है और ठंड के मौसम में मटर काफी सस्ती मिल जाती है. ऐसे में मटर के प्रोटीन की बात करें तो एक कप पकी हुई मटर में करीब 8 ग्राम प्रोटीन होता है जो एक अंडे से बहुत ज्यादा है. इसके अलावा मटर में विटामिन के, फोलेट और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. मटर बेस्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स में से एक है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

