Hindi Newsलाइफस्टाइलप्रोटीन vs फाइबर, सेहत की जंग में कौन है असली सुपर हीरो? जानें आपके लिए कौन है बेस्ट

प्रोटीन vs फाइबर, सेहत की जंग में कौन है असली 'सुपर हीरो'? जानें आपके लिए कौन है बेस्ट

Protein Vs Fiber: बेहतर सेहत के लिए प्रोटीन और फाइबर दोनों ही जरूरी है, जहां एक मसल्स को ताकत देता है, वहीं दूसरा डाइजेशन और वेट कंट्रोल रखता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा फायदेमंद है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:27 PM IST
प्रोटीन vs फाइबर, सेहत की जंग में कौन है असली 'सुपर हीरो'? जानें आपके लिए कौन है बेस्ट

Protein Vs Fiber: आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं. ऐसे में हर इंसान हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहता है, हेल्दी डाइट की बात होते ही दो शब्द हैं, जो ज्यादा सुनने को मिलते हैं, वो प्रोटीन और फाइबर हैं. दोनों ही बॉडी के लिए जरूरी हैं, अक्सर इन दोनों को लेकर ये सवाल मन में आता है कि दोनों में से सेहत के लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? आपको बता दें, दोनों के अपने-अपने फायदे होते हैं और अच्छी सेहत के लिए दोनों का सही बैलेंस जरूरी है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आपकी सेहत के लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है?

 

प्रोटीन के फायदे
शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक के लिए प्रोटीन फायदेमंद होता है. प्रोटीन को बॉडी की 'बिल्डिंग ब्लॉक' कहा जाता है. ये मसल्स को मजबूत बनाता है, हड्डियों की मरम्मत करता है और इम्यून सिस्टम को सोप्रट देता है. अगर आप वर्कआउट करते हैं, वेट घटाना चाहते हैं या किसी बीमारी से उबर रहे हैं, तो प्रोटीन आपके लिए बेहद फायदेमंद है. प्रोटीन से पेट देर तक भरा रहता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. इसके अच्छे स्रोत हैं, दालें, चना, राजमा, दूध, दही, पनीर, अंडे, सोया और नट्स हैं. हालांकि बहुत ज्यादा प्रोटीन आपकी किडनी पर प्रेशर डालता है. 

फाइबर
फाइबर डाइजेशन को दुरुस्त रखता है. इसके सेवन से कब्ज से छुटकारा मिलता है, आंत साफ होती हैं और पेट की सेहत सुधरता है. फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और कोलेस्टॉल घटाने में मदद करता है. फाइबर से भरपूर डाइट वेट कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि ये पेट को भरा-भार रखता है. इसके अच्छे स्रोत हैं, फल, सब्जियों, साबुत अनाज, ओट्स, ब्राउन राइस, बीन्स और बीज. वहीं डाइट में कम फाइबर शामिल करने से गैस, कब्ज और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं. 

 

कौन है ज्यादा फायदेमंद?
ये कहना सही नहीं होगा कि प्रोटीन या फाइबर में से कोई एक ज्यादा जरूरी है. आपको बता दें, अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं, या शरीर को ताकत देना चाहते हैं, तो प्रोटीन आपके लिए बेस्ट है. वहीं अगर आप डाइजेशन सुधारना चाहते हैं, वेट कंट्रोल रखना और हार्ट हेल्थ बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको फाइबर का सेवन करना चाहिए. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

