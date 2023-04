Psychogenic Polydipsia: बार-बार पानी पीने की आदत के कारण आपको हो सकती है ये बीमारियां, जानिए एक दिन में कितना पिएं जल

What Happens When You Drink Too Much Water: हमारी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है, यही वजह है कि हमें दिनभर प्यास लगती है. ये तरल पदार्थ हमारे शरीर के टेम्प्रेचर को कंट्रोल करने और डिहाइड्रेशन के खतरे को दूर करने में मदद करता है. यही वजह है कि आपको रेग्युलर इंटरवल में पानी पीने की सलाह दी जाती है, हालांकि इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हद से ज्यादा पानी या किसी और तरल पदार्थ का सेवन सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

पानी पीने की क्या लिमिट है?

अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर कि अगर कम पानी पिएं तो नुकसान और अगर ज्यादा पिएं तब भी नुकसान, तो ऐसे में करें तो करें क्या? इसको लेकर हमने भारत की मशहूर डाइटीशियन आयुषी यादव (Ayushi Yadav) से बात की. उन्होंने बताया कि एक लिमिट से ज्यादा पानी पीना खतरनाक हो सकता है. अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर कि अगर कम पानी पिएं तो नुकसान और अगर ज्यादा पिएं तब भी नुकसान, तो ऐसे में करें तो करें क्या? इसको लेकर हमने भारत की मशहूर डाइटीशियन आयुषी यादव (Ayushi Yadav) से बात की. उन्होंने बताया कि एक लिमिट से ज्यादा पानी पीना खतरनाक हो सकता है. क्यों लगती है प्यास?

डाइटीशियन आयुषी यादव ने बताया कि हमारे ब्रेन में एक थ्रस्ट सेंटर होता है, जो शरीर में पानी की मात्रा कम होने का संकेत देता है. ऐसे वक्त में पेपटाइड का सिक्रिशन होता है जिससे थ्रस्ट सेंटर को सिग्नल मिल जाता है कि अब पानी पीने की जरूरत है. कुछ लोगों को ज्यादा पानी पीने की आदत

प्यास लगने पर पानी पीना नॉर्मल है, लेकिन अगर आप बिना प्यास के पानी पीते हैं तो इस आदत को साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया (Psychogenic Polydipsia) कहा जाता है. इसे बॉडी में फ्लूइड लेवल अधिक हो जाता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है क्या होगा ज्यादा पानी पीने का अंजाम?

जो लोग अधिक मात्रा में पानी पीते हैं उनकी बॉडी से सोडियम का लेवल घटने लगता है, ऐसे में कोशिकाओं में पानी की मात्रा बढ़ जाती है जो सूजन बढ़ा देती है. इसे हाइपोनेट्रिमिया कहा जाता है इससे खासकर दिमाग को नुकसान पहुंचता है. हाइपोनेट्रिमिया के लक्षण -सिरदर्द

-थकावट

-ऊर्जा की कमी

-जी मिचलाना

-उल्टी आना

-लो ब्लड प्रेशर

-मसल्स क्रैम्प

-बेचैनी

-गुस्सा आना

-गंभीर स्थिति में इंसान कोमा में भी जा सकता है

एक दिन में कितना पानी पिएं

डाइटीशियन आयुषी यादव (Ayushi Yadav) ने बता कि एक दिन में करीब 8 से 10 ग्लास पानी पीना काफी है, इससे ज्यादा सेवन करेंगे तो आप अपने शरीर के ही दुश्मन बन जाएंगे, इसलिए थोड़ा ख्याल रखना जरूरी है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)