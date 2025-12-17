Advertisement
trendingNow13044260
Hindi Newsलाइफस्टाइलबात-बात पर आता है रोना? ये साइकोलॉजिकल टिप्स आपको बनाएंगे मेंटली स्ट्रॉन्ग

बात-बात पर आता है रोना? ये साइकोलॉजिकल टिप्स आपको बनाएंगे मेंटली स्ट्रॉन्ग

मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी ना रोएं. मेंटली स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को समझदारी से हैंडल कर सकें. इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की मदद से आप किसी भी सिचुएशन को साहस और आत्मविश्वास के साथ हैंडल कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बात-बात पर आता है रोना? ये साइकोलॉजिकल टिप्स आपको बनाएंगे मेंटली स्ट्रॉन्ग

कई बार छोटी-छोटी बातों पर रोना आ जाता है. ऐसे में कई बार महसूस होता है कि रोना क्यों आ रहा है, खुद को आप कमजोर महसूस करते हैं. क्या आप जानते हैं मानसिक ताकत को समय के सात विकसित कर सकते हैं. मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के मतलब भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि समझदारी से मुश्किल कंडीशन का सामना करना है. इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की मदद से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं. 

इमोशंस को पहचाने 
सबसे पहले समझना जरूरी है कि आपकी भावनाएं कब और क्यों आपके नियंत्रण से बाहर है. रोना या इमोशनल होना गलत नहीं होता है लेकिन इमोशंस की पहचानना सीखना बेहद जरूरी है. जब आप समझ जाएंगे कि कौन सी कंडीशन आपको परेशान करती हैं उसे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा. 

ब्रेथिंग और माइंडफुलनेस 
गहरी सांस लें और माइंडलफुलनेस प्रैक्टिस करें. यह आपको शांत करेगी वहीं तनाव के समय इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करेगी. कुछ मिनटों की ब्रेथिंग एक्सरसाइज आपके दिमाग को रिलैक्स करेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

पॉजिटिव सेल्फ टॉक 
खुद से सकारात्मक बात करें, खुद को दोष देने या फिर डांटने की बजाए बोले कि मैं इसे हैंडल कर सकती हूं या सकता हूं. इससे आपकी मानसिक ताकत बढ़ेगी. मुश्किल हालात में आत्मविश्वास बना रहेगा. 

सिचुएशन को अलग तरीके से देखें 
हर परेशानी को व्यक्तिगत रूप से ना लें. दूर से देखें कि यह समस्या कितनी सीरियस है इसे कैसे हल किया जा सकता है. इस तरीके से आप अपनी इमोशंस में बहकर फैसले लेने से बच जाएंगे.  

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleTips and Tricks

Trending news

गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
Ahmedabad
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से किया इंकार
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से किया इंकार
'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA को लेकर BJP पर बरसे कांग्रेस नेता
Karnataka News
'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA को लेकर BJP पर बरसे कांग्रेस नेता