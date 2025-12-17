बात-बात पर आता है रोना? ये साइकोलॉजिकल टिप्स आपको बनाएंगे मेंटली स्ट्रॉन्ग

कई बार छोटी-छोटी बातों पर रोना आ जाता है. ऐसे में कई बार महसूस होता है कि रोना क्यों आ रहा है, खुद को आप कमजोर महसूस करते हैं. क्या आप जानते हैं मानसिक ताकत को समय के सात विकसित कर सकते हैं. मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के मतलब भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि समझदारी से मुश्किल कंडीशन का सामना करना है. इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की मदद से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं.

इमोशंस को पहचाने

सबसे पहले समझना जरूरी है कि आपकी भावनाएं कब और क्यों आपके नियंत्रण से बाहर है. रोना या इमोशनल होना गलत नहीं होता है लेकिन इमोशंस की पहचानना सीखना बेहद जरूरी है. जब आप समझ जाएंगे कि कौन सी कंडीशन आपको परेशान करती हैं उसे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा.

ब्रेथिंग और माइंडफुलनेस

गहरी सांस लें और माइंडलफुलनेस प्रैक्टिस करें. यह आपको शांत करेगी वहीं तनाव के समय इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करेगी. कुछ मिनटों की ब्रेथिंग एक्सरसाइज आपके दिमाग को रिलैक्स करेगी.

पॉजिटिव सेल्फ टॉक

खुद से सकारात्मक बात करें, खुद को दोष देने या फिर डांटने की बजाए बोले कि मैं इसे हैंडल कर सकती हूं या सकता हूं. इससे आपकी मानसिक ताकत बढ़ेगी. मुश्किल हालात में आत्मविश्वास बना रहेगा.

सिचुएशन को अलग तरीके से देखें

हर परेशानी को व्यक्तिगत रूप से ना लें. दूर से देखें कि यह समस्या कितनी सीरियस है इसे कैसे हल किया जा सकता है. इस तरीके से आप अपनी इमोशंस में बहकर फैसले लेने से बच जाएंगे.