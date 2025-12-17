लेफ्ट या राइट! आखिर क्यों दिमाग को बिस्तर की एक ही साइड पर मिलता है सुकून, जानिए नींद से जुड़े फैक्ट्स

बहुत से लोगों को बिस्तर पर लेटते ही नींद हमेशा एक ही तरफ ज्यादा अच्छी आती है. चाहे बिस्तर कितना भी बड़ा हो या कमरे का माहौल कितना ही आरामदायक क्यों न हो, लेकिन मन अपने आप उसी साइड पर जाने लगता है जहां सुकून मिलता है. कई लोग लेफ्ट साइड सोना पसंद करते हैं तो बहुत से लोगों को राइट साइड पर ही चैन की नींद आती है. इसके पीछे सिर्फ आदत ही नहीं बल्कि दिमाग और शरीर से जुड़ी कई वजहें भी होती हैं.

लेफ्ट साइड

अक्सर लोग सोचते हैं कि लेफ्ट या राइट साइड सोने में आखिर फर्क क्या होता है. सच ये है कि लोगों का शरीर हर पोजीशन पर अलग तरह से रिएक्ट करता है. लेफ्ट साइड सोने से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है. पेट और आंतों की बनावट ऐसी होती है कि इस साइड पर खाना आसानी से पच जाता है और एसिड रिफ्लक्स की समस्या भी कम होती है. ये एक बड़ी वजह है कि लोगों को लेफ्ट साइड सोना पसंद होता है.

राइट साइड

कई लोग ऐसे भी होते हैं जिससे राइट साइड सोना पसंद होता है. इसका एक बड़ा कारण दिल से जुड़ा होता है. हार्ट शरीर के लेफ्ट साइड में होता है और जब लोग रात को राइट साइड सोते हैं तो दिल पर दबाव कम पड़ता है. ऐसे में कुछ लोगों को सांस लेने में आसानी होती है जिस वजह से नींद भी काफी जल्दी आ जाती है. हालांकि ऐसा भी देखा जाता है कि जिन लोगों को दिल या सांस की बीमारी है वो राइट साइड सोने लगते हैं.

रिलैक्स मोड

बिस्तर की एक ही साइड पर नींद आने का सबसे बड़ा कारण आदत भी है. जब लोग रोजाना एक ही तरफ सोते हैं तो लोगों का दिमाग उस साइड को आराम और सुरक्षा से जोड़ लेता है. दिमाग को लगता है कि यही साइड सुरक्षित है और खतरे की कोई बात नहीं है. इसी वजह से जैसे ही हम उस साइड लेटते हैं दिमाग रिलैक्स मोड में चला जाता है और नींद जल्दी आने लग जाती है.

एक ही साइड सोना जरूरी नहीं

कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी साइड पर खिड़की है और वहां से ठंडी हवा आती है तो उस तरफ नींद बेहतर आ सकती है. वहीं अगर दूसरी साइड पर ज्यादा शोर या रोशनी है तो दिमाग उस जगह को अवॉइड करने लगता है. कई रिपोर्ट्स की माने तो हमेशा एक ही साइड सोना जरूरी नहीं होता है. कभी कभी पोजीशन बदलते रहना भी शरीर के लिए अच्छा होता है. इससे रीढ़ की हड्डी और मसल्स पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है.