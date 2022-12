Pulses Side Effects: कहीं आप भी तो नहीं खाते जरूरत से ज्यादा दाल? जान लें इसके नुकसान

What Happens If We Eat More Pulses: हम में शायद ही कोई होगा तो रोजाना किसी न किसी तरीके से दाल का सेवन न करता हो. वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने वालों के लिए तो ये प्रोटीन का मेन सोर्स है. ये शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं इसके जरिए कई बीमारियों से हमारी रक्षा हो जाती है. भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट निखिल वत्स (Nikhil Vats) ने बताया कि भले आपको दाल खाने का शौक कितना भी क्यों न हो, लेकिन इसका सेवन बहुत ज्यादा न करें, वरना सेहत को नुकसान हो सकता है.

ज्यादा दाल खाने के नुकसान

1. वजन बढ़ सकता है

अगर आप तय सीमा से ज्यादा दाल का सेवन करते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत प्रोटीन के इनटेक से कैलोरीज बढ़ने लगती है. खासकर रात के वक्त इसका सेवन कर ले. अगर नाश्ते में प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो लंच में दाल थोड़ा कम खाएं.

2. पेट में हो सकता है दर्द

बहुत ज्यादा दाल खाने से पेट पर्द, इनडाइजेशन जैसी समस्याएं आ सकती हैं. इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है. खासकर डिनर में आप साबुत मूंग, उड़द, मसूर, राजमा और छोले का सेवन न करें.

3. पेट में गैस

अगर आपका डाइजेशन कमजोर है तो ज्यादा दाल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे पेट में गैस हो सकती है. आपको कितनी मात्रा में दालें खानी चाहिए इसकी लिमिट अपने डॉक्टर से जरूर पूछें.

4. किडनी की समस्या

अब आप लिमिट से ज्यादा दाल का सेवन करते हैं तो इसका बुरा असर आपकी गुर्दे पर पड़ सकता है, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है. दाल में ऑक्‍सलेट की मात्रा पाई जाती है यही वजह कि इसके ज्‍यादा सेवन करने से क‍िडनी में स्टोन हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं