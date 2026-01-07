Advertisement
trendingNow13067046
Hindi Newsलाइफस्टाइलहेयर फॉल की समस्या से हैं परेशान, डाइट में शामिल करें ये बीज; कुछ ही दिनों में दिखेगा असर!

हेयर फॉल की समस्या से हैं परेशान, डाइट में शामिल करें ये बीज; कुछ ही दिनों में दिखेगा असर!

आज के समय में प्रदूषण और खराब पानी की वजह से अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए डाइट में कद्दू के बीज को शामिल कर सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेयर फॉल की समस्या से हैं परेशान, डाइट में शामिल करें ये बीज; कुछ ही दिनों में दिखेगा असर!

अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं या बालों के झड़ने से परेशान हैं, तो अब महंगे सप्लीमेंट्स पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं. आपकी रसोई में मौजूद एक सस्ता सुपरफूड इस काम को आसानी से कर सकता है. अक्सर लोग कद्दू की सब्जी देखते ही नाक-भौं सिकोड़ लेते हैं, लेकिन उसी कद्दू के बीज पोषण का खजाना हैं. इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है. यही वजह है कि आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक, सभी कद्दू के बीजों को बेहद फायदेमंद मानते हैं.

वजन कम करने में मददगार 
सबसे पहले बात करते हैं वजन घटाने की. कद्दू के बीजों में प्रोटीन और फाइबर दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं. जब आप इन्हें खाते हैं तो पेट देर तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती. इससे ओवरईटिंग की आदत धीरे-धीरे कम हो जाती है. यही नहीं, इनमें मौजूद हेल्दी फैट शरीर को जरूरी ऊर्जा देते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाते हैं. रोजाना सुबह 1 से 2 चम्मच कद्दू के बीज खाने से वजन कंट्रोल में रखने में काफी मदद मिल सकती है.

हेयर फॉल को रोकने में करता है मदद 
अब बात करते हैं बालों की. आजकल बाल झड़ना एक आम समस्या बन चुकी है, चाहे उम्र कोई भी हो. कद्दू के बीजों में मौजूद जिंक और फाइटोन्यूट्रिएंट्स बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं. ये स्कैल्प को पोषण देते हैं और बालों के पतले होने की समस्या को कम करने में मदद करते हैं. कई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि कद्दू के बीज बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और गंजेपन की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें सेवन 
इतना ही नहीं, कद्दू के बीज इम्यूनिटी बढ़ाने, दिल को स्वस्थ रखने और नींद सुधारने में भी मददगार होते हैं. इनमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नाम का तत्व अच्छी नींद लाने में सहायक माना जाता है. साथ ही, ये बीज शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं. सेवन का तरीका भी बेहद आसान है. आप इन्हें हल्का सा भूनकर स्नैक की तरह खा सकते हैं. आप चाहें तो सलाद या दही में भी मिलाकर खा सकते हैं. बस ध्यान रखें कि ज्यादा नमक या तेल में तलने से बचें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

healthlifestyle

Trending news

इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
Arunanchal Pradesh
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
World News
पूरी दुनिया में मची हलचल, अचानक क्यों नेतन्याहू ने मिलाया PM मोदी को फोन?
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस