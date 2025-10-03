Depression: इस बीज को खाने से दूर हो सकता है डिप्रेशन, कचरा समझकर डस्टबिन में फेंकने की न करें गलती

Pumpkin Seeds For Depression: डिप्रेशन मौजूदा दौर की एक बड़ी समस्या बन चुकी है. तनाव कई कारणों से हो सकता है जैसे प्यार या दोस्ती में धोखा खाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब स्ट्रेस, पारिवारिक कलह या कोई बड़ी बीमारी. भारत में मेंटल हेल्थ को इतनी तवज्जों नहीं दी जाती, लेकिन हेल्दी लाइफ के लिए इसकी काफी अहमियत है, आप बिना मन को बेहतर किए शरीर को सेहतमंद नहीं रख सकते. आइए जानते हैं कि आप स्ट्रेस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं.

चिंता दूर करने के लिए खाएं कद्दू के बीज

डाइटीशियन आयुषी यादव (Ayushi Yadav) ने बताया कि डिप्रेशन को कम करने के लिए आप डाइट में कद्दू के बीजों (Pumpkin Seeds) को शामिल कर सकते हैं, इसके कई और फायदे भी मिलते हैं. इनमें विटामिन सी पाया जाता जो न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक ब्रेन केमिकल का निर्माण करते हैं. इस केमिकल के जरू मूड बेहत किया जा सकता है. साथ ही कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम भी पाया जाता है जिससे दिमाग को शाति मिलती है. इसके अलावा इन सीड्स में मौजूद जिंक भी तनाव को दूर कर सकता है. कद्दू के बीजों हम अक्सर बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखें कि ये आपके कितने काम आ सकते हैं.



कद्दू के बीजों के अन्य फायदे

1. आएगी सुकून की नींद

टेंशन होने कि एक और बड़ी वजह है नींद में परेशानी होना. इस समस्या को दूर करने के लिए आप कद्दू के बीजों को डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं. चूंकि इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये अनिद्रा से आपको छुटकारा दिलाने में मदद करता है.

2. दिल को रखे हेल्दी

कद्दू के बीजों में फाइबर अच्छी मात्रा पाई जाती है जिससे वजन कंट्रोल में रहता है और ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होता है. ऐसे में आप दिल की बीमारों से आसानी से बच सकते है, जो भारत ही नहीं दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है.

