ये फूड्स आपके बच्चे के दिमाग को बना देंगे तेज, हफ्तेभर में दिख सकता है असर!

How to improve memory power: दिमाग का तेज होना बेहद जरूरी है. दिमाग न्यूरोट्रांसमीटर कोशिकाओं के बीच सूचना का आदान-प्रदान करता है. ऐसे में न्यूरोट्रांसमीटर का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है. दिमाग को तेज बनाने के लिए डाइट में हैल्दी फैट्स को शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं दिमाग को तेज करने के लिए क्या खाएं.

अखरोट

दिमाग की कोशिकाओं को हेल्दी रखने के लिए डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल करें. अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है. रोजाना 4 गिरी अखरोट का सेवन करना दिमाग को तेज करने में मदद कर सकता है.

ब्लूबेरी

ब्लूबेरी सुपरफूड माना जाता है. ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि दिमाग की कोशिकाओं को डैमेज होने से रोकता है. ब्लूबेरी में मौजूद एंटी-इंफ्लामेटरी दिमागी कोशिकाओं में सूजन को होने से रोकता है.

हल्दी

भारतीय लोग हल्दी को मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं. आयुर्वेद हल्दी को मसाला नहीं बल्कि अमृत मानता है. दरअसल हल्दी में मौजूद करक्यूमिन कंपाउड दिमाग की कोशिकाओं में सूजन की समस्या को ठीक करने में मददगार हो सकता है.

पंपकिन सीड्स

पंपकिन सीड्स सुपरफूड माना जाता है. पंपकिन सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि ब्रेन को फ्री रेडिकल से बचाता है. हेल्दी ब्रेन के लिए डाइट में पंपकिन सीड्स को शामिल करें.

