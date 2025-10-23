इस आर्युवेदिक पौधे से कम हो सकता है कोलेस्ट्रॉल, जानें इसके फायदे!

हमारा देश औषधीय पौधों का खजाना है. जब विज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तभी से रोगों का इलाज आयुर्वेद से किया जा रहा है. ऐसा ही एक चमत्कारी पौधा है पुनर्नवा, जो एक नहीं बल्कि कई बीमारियों के इलाज में काम आता है. इसके फूल और पत्ते भी अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल में होते आए हैं. इलाज के लिए औषधीय पौधों और उनकी जड़, फल और तने का इस्तेमाल होता आ रहा है. पुनर्नवा एक औषधीय पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम बोएरहविया डिफ्यूसा है. दिखने में छोटा सा दिखने वाला यह पौधा बहुत गुणकारी है. यह पौधा भारत, श्रीलंका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है.

पुनर्नवा पौधे के फायदे

यह ठंडे इलाकों में ज्यादा पाया जाता है, जहां के तापमान में हल्की नमी और मौसम सर्द हो. पुनर्नवा की पत्तियां और फूल छोटे होते हैं और पत्तियां थोड़ी नुकीली होती हैं. अलग-अलग जगह पर इस पौधे को अलग-अलग नामों से जाना जाता है. इसे शशिवाटिका, श्वेतमूला, सांठ, चिराटिका, गुजराती में राती साटोडी और तमिल में मुकत्तै कहा जाता है.

पुनर्नवा के गुण

जितने इस पौधे के नाम हैं, ये उतना ही गुणकारी हैं. पौधे में इम्यूनो मॉड्यूलेशन, एंटी इन्फ्लेमेट्री गुण, एंटी कार्सिनोजेनिक गुण, एंटी डायबिटिक, हेपेटो प्रोटेक्टिव, कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं, जो इसे कई बीमारियों से लड़ने योग्य बनाते हैं. मूत्र संक्रमण जैसी परेशानियों में इस पौधे का इस्तेमाल पहले से होता आ रहा है. पौधे में सूजनरोधी गुण होते हैं, जो इंफेक्शन को कम करने का काम करते हैं और गंदे बैक्टीरिया को मारते हैं.

कोलेस्ट्रॉल से मिल सकता है आराम

आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर इसे लिया जा सकता है. पुनर्नवा को दिल से संबंधित बीमारियों के लिए रामबाण इलाज माना गया है. यह दिल को ठीक से पंप करने की क्षमता को बढ़ाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे धमनी और दिल दोनों पर कम दबाव बनता है और वे सुचारू रूप से काम करते हैं.

इसके अलावा, यह पौधा हाई बीपी को संतुलित करने में भी काम करता है.

पाचन तंत्र को करता है मजबूत

पुनर्नवा की पत्तियों में एंटीप्रोलिफेरेटिव और एंटीएस्ट्रोजेनिक गुण होते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं और कैंसर फैलाने वाले कोशिकाओं के काम को नियंत्रित करते हैं. इसके साथ ही पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, आंखों के लिए और किडनी की बीमारियों के लिए भी यह पौधा उपयोगी है.

इनपुट-आईएएनएस

