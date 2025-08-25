ये क्या! पौधों की मिट्टी के नीचे मछली दफनाते हैं माली? जानिए ऐसा क्यों किया जाता है

Burying fish under plant soil: पौधों की मिट्टी में मछली को दफनाना अजीब लग सकता है, लेकिन ये असल में काफी यूजफुल तरीका है, ताकि प्लांट को भरपूर फायदा मिल सके. खेती और बागवानी में पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है. आमतौर पर लोग सिंथेटिक खाद का सहारा लेते हैं, लेकिन इसके लंबे समय तक इस्तेमाल से मिट्टी का उपजाऊपन घटने लगती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है. यही कारण है कि आजकल लोग ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीकों को अपनाने लगे हैं. ऐसा ही एक पारंपरिक और बेहद असरदार तरीका है मिट्टी के नीचे मछली को दफनाना. ये न सिर्फ पौधों के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है बल्कि सिंथेटिक खाद का बेहतरीन ऑप्शन भी साबित होता है. आइए जानते हैं कि ऐसा करने के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं.

पौधों के नीचे मछली दफनाने के फायदे

1. नाइट्रोजन का नेचुरल सोर्स

पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन सबसे जरूरी न्यूट्रीएंट्स में से एक है. मछली के शरीर में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है. जब इसे मिट्टी में दफनाया जाता है, तो वक्त के साथ ये डीकंपोज होकर मिट्टी में नाइट्रोजन छोड़ती है. इससे पौधों की पत्तियां हरी-भरी और हेल्दी दिखने लगती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. फॉस्फोरस और पोटैशियम की सप्लाई

फूल और फल देने वाले पौधों के लिए फॉस्फोरस और पोटैशियम की जरूरत होती है. मछली की हड्डियां और स्किन इन दोनों मिनरल्स से भरपूर होती हैं. मिट्टी में मिलने के बाद यह पौधों की जड़ों को मजबूत बनाती हैं और फूल-फलों की संख्या बढ़ाने में मदद करती हैं. यही कारण है कि मछली को ऑर्गेनिक कंप्लीट फर्टिलाइजर माना जाता है.

3. मिट्टी की फर्टिलिटी बनाए रखे

सिंथेटिक खाद तुरंत असर तो दिखाती है, लेकिन धीरे-धीरे मिट्टी की क्वालिटी को खराब करने लगती है. वहीं मछली के डीकंपोज होने से मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ती है, जिससे उसकी फर्टिलिटी लंबे वक्त तक बनी रहती है. साथ ही मिट्टी का टेक्सचर भी बेहतर हो जाता है.

4. माइक्रोन्यूट्रीएंट्स की सप्लाई

मछली में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो पौधों के लिए बेहद जरूरी होते हैं. ये तत्व पौधों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और उन्हें बीमारियों से बचाते हैं.

5. पर्यावरण और जेब दोनों के लिए फायदेमंद

सिंथेटिक खाद महंगी होने के साथ-साथ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है. इसके उलट, मछली का उपयोग किफायती और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है. ये वेस्ट मैटेरियल को रीसायकल करने का भी तरीका है, क्योंकि किचन से बची मछली को सीधे मिट्टी में दबाकर फायदा उठाया जा सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.