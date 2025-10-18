सेहत का खजाना है इस पीले फूल का पौधा, चुटकियों में ये बीमारियां कर सकता है गायब;फेफड़े भी चमकेंगे

Medicinal Uses of Pushkarmool: भारत में सदियों से स्वास्थ्य, इलाज और दैनिक दिनचर्या के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जाता रहा है. आज के समय में आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल भी काफी चलन में है. ऐसे ही एक औषधीय पौधा है पुष्करमूल, जो कई बीमारियों का रामबाण इलाज माना जाता है. यह पौधा कई तरह के गुणों से भरपूर है, जो सेहत को फिट रखने का काम करता है. हार्ट की बीमारियों वाले मरीजों के लिए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है.

पुष्करमूल के गुण

पुष्करमूल का नाम बेहद दुर्लभ है. इसका नाम शायद कम लोगों ने ही सुना होगा. दिखने में यह सूरजमुखी के फूल की तरह होता है, लेकिन इसके गुण उससे काफी अलग होते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-माइक्रोबियल और ब्रोन्कोडायलेटर जैसे गुण होते हैं, जो शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाते हैं. यह त्वचा और बालों के लिए भी बेहद अच्छा होता है और हृदय रोगों से बचाता है. सांस से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में भी सहायक है.

बीपी का है इलाज

सांस लेने में परेशानी होने पर भी पुष्करमूल लिया जा सकता है. यह सांस की नली को खोलने में मदद करता है और इंफेक्शन होने से बचाता है. ये फेफड़ों को स्वस्थ रखने का काम भी करता है. इसके लिए पुष्करमूल चूर्ण को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर लेना चाहिए. इसके अलावा, ये खांसी, जुकाम और बुखार में भी सहायक है. आयुर्वेद में हृदय की समस्याओं से निपटने के लिए कई सारी जड़ी-बूटियों का जिक्र किया गया है, लेकिन पुष्करमूल को सबसे असरदार माना गया है. इसके सेवन से बीपी कंट्रोल होता है और हृदय की मांसपेशियों में मजबूती आती है. इसके अलावा यह बेड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने से रोकता है.

कैसे करें सेवन?

बेड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने के लिए पुष्करमूल चूर्ण के साथ अकरकरा चूर्ण, शृंग भस्म और वंश लोचन चूर्ण को मिलाकर लेने से फायदा होगा. सभी चूर्ण को आधा-आधा चम्मच मिलाकर रात के समय खाने से पहले लें. पेट से जुड़े रोगों के निदान के लिए भी पुष्करमूल लाभकारी है. यह आंतों में सूजन, कब्ज, बार-बार पेट खराब होना, गैस बनना और खट्टी डकार आने की समस्या में राहत देता है. इसके लिए पुष्करमूल चूर्ण को गर्म पानी या नींबू के रस और सादे पानी के साथ ले सकते हैं. यह भूख बढ़ाने और पाचन में भी सुधार का कार्य करता है. अगर शरीर के किसी हिस्से में सूजन और दर्द है, तो भी ये लाभकारी है. इसमें एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द से राहत देते हैं. इसके अलावा मांसपेशियों की सूजन, जोड़ों के दर्द और गाठिया की समस्या होने पर इसे लिया जा सकता है. इसे लेप की तरह लगाया भी जा सकता है और पानी के साथ भी लिया जा सकता है. ( इनपुट- आईएएनएस)

