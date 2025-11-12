Advertisement
नाभि में लगा लें ये तेल, पाचन से लेकर जोड़ों के दर्द तक ये बीमारियां हो सकती है ठीक!

नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु होता है. आयुर्वेद के अनुसार नाभि में तेल लगाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं नाभि में तेल लगाना कितना फायदेमंद होता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:00 AM IST
आयुर्वेद में नाभि को शरीर का केंद्र बिंदु माना जाता है. आयुर्वेद के अनुसार नाभि का संबंध शरीर के हर एक अंग से होता है. नाभि में तेल डालना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं नाभि में तेल डालने से कौन-कौन सी समस्या ठीक हो सकती है. 

पेट दर्द से राहत 
आयुर्वेद के अनुसार नाभि में तेल डालने से शरीर के दोष ठीक होते हैं. अगर आप लंबे समय से पेट में दर्द की समस्या से परेशान हैं तो दवाई के साथ-साथ आप नाभि में तेल डालकर देख सकते हैं.  नाभि में तेल डालने से पेट दर्द से आराम मिल सकता है. नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होता है. ऐसे में नाभि में तेल डालने से आपका पेट दर्द कम हो सकता है. आप गुनगुना ऑलिव ऑयल नाभि में डाल सकते हैं. इसके अलावा आप नारियल तेल भी नाभि में डाल सकते हैं.  

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद 
आज के समय में अधिकतर लोग स्किन और बालों की समस्या से परेशान हैं. अगर आपके स्किन पर ग्लो नहीं है वहीं स्किन डल और बेजान नजर आती हैं तो आप भी नाभि में तेल डाल सकते हैं. इसके अलावा अगर आप हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं तो भी आप नाभि में तेल डाल सकते हैं. नाभि में ऑलिव ऑयल लगाने चेहरे पर निखार आता है. वहीं स्किन की ड्राईनेस कम होती है. नाभि में तेल लगाने से बालों का रूखापन कम होता है. 

जोड़ों में दर्द की समस्या 
सर्दियां शुरू होते ही अधिकतर लोग जोड़ों में दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं. दर्द की समस्या से राहत पाने के लिए आप नाभि में तेल लगा सकते हैं. आयुर्वेद के अनुसार नाभि में तेल डालने से हड्डियों के दर्द से राहत मिल सकती हैं. रोजाना रात को सोने से पहले आप नाभि में ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं. 

कब्ज से राहत 
लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करने से कब्ज की समस्या हो जाती है. कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए आप नाभि में तेल डाल सकते हैं.नाभि में ऑलिव ऑयल डालने से कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती हैं. रोजाना रात को नाभि में 2 बूंद ऑलिव ऑयल डालें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

