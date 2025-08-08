अब वॉक में लगाइए रिवर्स गियर! 15 मिनट का ये तरीका शरीर को बनाएगा फिट, बीमारी भी रहेगी दूर
अब वॉक में लगाइए रिवर्स गियर! 15 मिनट का ये तरीका शरीर को बनाएगा फिट, बीमारी भी रहेगी दूर

अब फिटनेस का मतलब सिर्फ दौड़ना या घंटों जिम में पसीना बहाना नहीं रह गया है. अगर आप अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं तो जरूरत है थोड़ा स्मार्ट बनने की. कुछ स्मार्ट तरीकों को अपना कर आप अपने सेहत को फिट रख सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी वॉकिंग में बस एक छोटा-सा बदलाव करना होगा. आइए जानते हैं वह बदलाव

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:46 AM IST
Backward Walking Benefits: शरीर को फिट रखने के लिए बहुत से लोग सुबह-शाम तरह-तरह की एक्सरसाइज करते हैं. कोई जिम जाता है, तो कोई पार्क में टहलता है. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि उल्टा चलना भी हमारे शरीर को फिट रख सकता है? आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन उल्टा चलना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. फिटनेस एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि हर दिन मात्र 10 से 15 मिनट उल्टा चलने से न सिर्फ शरीर मजबूत होता है, बल्कि कई बीमारियों से भी बचाता है. आइए जानते हैं कैसे.

अगर आप अपने वर्कआउट में कुछ नया करना चाहते है कम मेहनत में ज्यादा फायदा पाने वाली कोई हल्की-फुल्की एक्सरसाइज खोज रहे हैं तो पीछे की ओर चलना आपके लिए बेहतरीन हो सकता है. भले ही पीछे चलना देखने में अजीब लगे, लेकिन इसके फायदे इतने अच्छे हैं कि अब फिटनेस एक्सपर्ट भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं. यह तरीका आपके शरीर को अलग ढंग से हिलने-डुलने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे मांसपेशियां भी एक्टिव होती हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं. इससे आपका शरीर लचीला होता है और फिट रहता है. पीछे चलने से आगे चलने की तुलना में ज्यादा कैलोरी बर्न होती है. इसलिए जिनके पास कम समय है उनके लिए ये तरीका और भी फायदेमंद हो सकता है.

आइए अब जानते हैं पीछे चलने के फायदे

अगर आप पीछे की तरफ टहलते हैं तो इससे घुटनों पर कम दबाव पड़ता है और जोड़ों की रफ्तार बेहतर होती है. खासतौर पर जिन लोगों को घुटनों में दर्द या फिर दूसरी समस्या होती है, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद हो सकता है.

पीछे चलने के लिए ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है. यह ब्रेन के उन हिस्सों को एक्टिव करता है जो सोचने, निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने का काम करता है.

पीछे की ओर चलने से रीढ़ की हड्डी पर भी कम दबाव पड़ता है और इससे कमर के दर्द या फिर कमर से जुड़ी दूसरी समस्या से भी राहत मिलती है.

जब आप पीछे चलने की आदत बनाते हैं तो आपकी हार्ट बीट बेहतर तरीके से काम करती है. हार्ट हीट सही होने से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और दिल की सेहत भी अच्छी होती है.

जैसे-जैसे शरीर एक्टिव होता है, ब्रेन में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होने लगता है, जो मूड को सही करने का काम करता है. इससे तनाव और चिंता की समस्या दूर हो सकती है.

उल्टी दिशा में जब हम चलते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है और शरीर का बैलेंस बनाए रखने के लिए मांसपेशियां ज्यादा काम करती हैं. इससे शरीर का संतुलन सही रहता है

पीछे की ओर चलने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, जिससे कैलोरी जल्दी बर्न होती है. ज्यादा कैलोरी बर्न होने से वजन भी कम होता है.

इन लोगों को नहीं चलना चाहिए पीछे

पीछे की तरफ चलना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद तो है लेकिन यह सब के लिए सही नहीं है. जिन्हें संतुलन की समस्या, चक्कर आना या हाल ही में टखने, घुटने या कूल्हे की चोट लगी हो, उन्हें यह एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. इसके साथ ही प्रेग्ननेट महिलाएं, ज्यादा उम्र के लोग या जो पुराने जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों को भी बिना एक्सपर्ट के सलाह के यह प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

उद्भव त्रिपाठी Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. हेल्थ, न्यूट्रिशन, वेलनेस और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी.

