Hindi Newsलाइफस्टाइलनॉर्मल वॉक हुआ पुराना अब हर सुबह करें पिरामिड वॉकिंग, मिलेंगे अनगिनत फायदे; चर्बी भी होगी कम

नॉर्मल वॉक हुआ पुराना अब हर सुबह करें पिरामिड वॉकिंग, मिलेंगे अनगिनत फायदे; चर्बी भी होगी कम

Pyramid Walking Benefits: सुबह की वॉक को सेहत के लिए सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज माना जाता है. पुराने जमाने में भी बहुत से लोग सुबह वॉक पर जाना पसंद करते थे. लेकिन अब नॉर्मल वॉक का दौर पुराना हो चुका है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:28 AM IST
फिटनेस की दुनिया में पिरामिड वॉकिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है. ये चलने का एक स्मार्ट तरीका है जिसमें स्पीड और समय का सही तालमेल बनाया जाता है. पिरामिड वॉकिंग शरीर को एक्टिव रखने के साथ ही तेजी से चर्बी घटाने में भी मदद करती है. खास बात ये है कि इसे करने के लिए किसी जिम या महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है. इससे दिल की सेहत भी बेहतर होती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और पेट की चर्बी घटने लगती है. रोजाना पिरामिड वॉकिंग करने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है.

क्या है पिरामिड वॉकिंग
पिरामिड वॉकिंग का सीधा मतलब होता है चलने की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना और फिर उसी क्रम में कम करना. शुरुआत में कुछ मिनट नॉर्मल स्पीड से चला जाता है. इसके बाद थोड़ी तेज चाल अपनाई जाती है फिर कुछ समय बहुत तेज चलकर शरीर को एक्टिव किया जाता है. अंत में फिर से स्पीड कम कर दी जाती है ताकि शरीर कूल डाउन हो सके. ये पूरा पैटर्न पिरामिड की तरह होता है, इसलिए इसे पिरामिड वॉकिंग कहा जाता है.

मेटाबॉलिज्म 
इस तरह की वॉकिंग से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है. जब स्पीड बदली जाती है तो शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करता है जिस वजह से ये हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद भी माना जाता है. जिन लोगों की तोंद कम नहीं हो रही, उनके लिए ये तरीका खास फायदेमंद साबित हो सकता है. आजकल कई जिम ट्रेनर भी पिरामिड वॉकिंग करने की सलाह देते हैं.

ब्लड सर्कुलेशन
पिरामिड वॉकिंग का एक बड़ा फायदा ब्लड सर्कुलेशन में सुधार भी है. जब हार्ट रेट ऊपर नीचे होती है तो दिल मजबूत बनता है. इससे दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी कम हो सकता है. साथ ही शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचती है जिससे थकान कम महसूस होती है.

मेंटल हेल्थ
ये वॉकिंग तकनीक सिर्फ वजन घटाने तक सीमित नहीं है. इससे मानसिक सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है. सुबह पिरामिड वॉकिंग करने से दिमाग फ्रेश रहता है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है. हर रोज पिरामिड वॉकिंग  करने से तनाव को भी कम किया जा सकता है. वॉकिंग करने से नींद की क्वालिटी भी सुधरती है.

 

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

