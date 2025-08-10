चावल-रोटी से नहीं आ रही Vibe, तो हेल्दी फूड के शौकीनों को खानी चाहिए Quinoa की खिचड़ी, आसान है रेसिपी
Quinoa Benefits: आज के समय में हेल्दी रहने के लिए लोग क्विनोआ को अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं. पोषक तत्वों से भरपूर क्विनोआ के कई फायदे होते हैं. इस खबर में हम आपको क्विनोआ की खिचड़ी बनाने का सही तरीका बताएंगे

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:57 PM IST
Quinoa Khichdi Recipe: हेल्दी डाइट को फॉलो करने वाले लोगों में क्विनोआ फेवरेट ऑप्शन हो गई है. पोषक तत्वों से भरपूर क्विनोआ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. यह ग्लूटेन-फ्री, हाई प्रोटीन और फाइबर होती है. ऐसे में क्विनोआ से कई चीजें बनाई जा सलकी है. लेकिन क्विनोआ खिचड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है. इस खबर में हम आपको क्विनोआ खिचड़ी की आसान रेसिपी बताएंगे, साथ ही इसके फायदे भी बताएंगे.

 

क्विनोआ खिचड़ी रेसिपी
क्विनोआ खिचड़ी को बनाना काफी आसान है. इसे बनाने के लिए आपको 1 कप क्विनोआ, आधा कप मूंग दाल, 1 कटोरी गाजर, मटर, बीन्स कटी हुई सब्जियां, घी, अदरक-लहसुन पेस्ट, नमक और हल्के मसाले चाहिए. इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्विनोआ और दाल को अच्छे से धोकर 10 मिनट भिगो दें. इसके बाद कुकर में घी गर्म करके, अदरक-लहसुन पेस्ट डालें, फिर सब्जियां, अब 2 से 3 मिनट पकाने के बाद, इसमें क्विनोआ, दाल, नमक और 3 कप पानी डाल दें. 2 से 3 सीटी लगने के बाद आपकी क्विनोआ खिचड़ी तैयार हो जाएगी. 

 

क्विनोआ के फायदे
पोषक तत्वों से भरपूर क्विनोआ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होने के कारण यह आपके हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है. इसके साथ-साथ फाइबर से भरपूर होने के कारण डाइजेशन को भी दुरुस्त करता है, खासकर इसे खाने से कब्ज की समस्या कम होती है. इसके साथ-साथ विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होने के कराण, इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी इसे फायदेमंद माना जाता है. वहीं यह हड्डियों को भी मजबूती देता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की अच्छी मात्रा होती है.

 

इन लोगों को खाना चाहिए क्विनोआ
अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्विनोआ खाना बेहद फायदेमंद हो सकता है. इसके साथ-साथ डायबिटीज के मरीजों को भी इसे खाने की सलाह दी जाती है. वहीं जो लोग ग्लूटेन-इंटॉलरेंट होते हैं, वे गेहूं या जौ की जगह क्विनोआ खा सकते हैं. साथ ही एथलीट्स या जिम जाने वाले लोगों को क्विनोआ खाने की सलाह दी जाती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

quinoa khichdi recipeQuinoa Benefits

