श्रृंगार में झलकेगी राधारानी की छवि, जन्माष्टमी पर जरूर ट्राई करें ये ड्रेसिंग और मेकअप हैक्स
Hindi Newsलाइफस्टाइल

श्रृंगार में झलकेगी राधारानी की छवि, जन्माष्टमी पर जरूर ट्राई करें ये ड्रेसिंग और मेकअप हैक्स

जन्माष्टमी के मौके पर लड्डू गोपाल का श्रृंगार तो होता ही है साथ ही इस दिन लड़कियां राधा रानी की तरह सज धज कर पूजा अर्चना करना पसंद करती हैं. आज हम उनके लिए लाए हैं कुछ ऐसे स्टाइलिंग टिप्स जिसे अपना कर वो जन्माष्टमी के दिन राधारानी की तरह सुंदर दिख सकती हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Aug 14, 2025, 01:26 PM IST
जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन घरों में तरह-तरह के पकवान बनते हैं और खूब डेकोरेशन भी की जाती है. जन्माष्टमी के मौके पर बहुत सी लड़कियों के बीच राधारानी की तरह श्रृंगार करने की होर लगी रहती है. आज हम आपके लिए कुछ टिप्स ले कर आए हैं जिनकी मदद से आप जन्माष्टमी के मौके पर राधा रानी की तरह खूबसूरत लग सकती हैं.

लहंगा चोली
राधारानी जैसा लुक अपनाने के लिए आप सिल्क या कॉटन की लहंगा चोली जरूर कैरी करें. अगर आपके पास लॉन्ग स्कर्ट है तो आप लॉन्ग स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप और दुपट्टा पेयर कर के भी अपने लुक को अट्रैक्टिव बना सकती हैं.

हेयरस्टाइल
बालों को आप खुले रख कर इसमें माथा पट्टी, मांग टीका या शीष पट्टी जरूर लगाएं. अगर आप चाहें तो आप चोटी बना कर गजरा भी लगा सकती हैं, पर कोशिश करें हेयर एक्सेसरीज जरूर कैरी करें.

fallback
 

ज्वेलरी
लहंगे से मैच कर के एक हैवी नेकलेस और इयररिंग्स सेट कैरी करें. अगर आप चाहें तो आप नाक में नथ और हाथों में बाजू बंद भी पहने, इससे आपके लुक में चार चांग लग जाएंगे. कुंदन के गहने राधारानी वाले लुक की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे.

मेकअप
राधारानी लुक पाने के लिए बेहद लाइट और नैचुरल मेकअप रखें. प्राइमर के बाद बीबी क्रिम लगा कर एक पिंक टींट गालों पर लगाएं. होठो पर भी आप लाइट पिंक कलर के टींट का इस्तेमाल कर सकते हैं. आंखों में काजल लगा कर आप अपने लुक को कंप्लीट करें. अगर आप चाहें तो आप डिजाइनर बिंदी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं.

