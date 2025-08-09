Rakshabandhan 2025: राखी के मौके पर भेजें ऐसे 10 बेस्ट विशेज, जिन्हें पढ़कर खिल उठेगा भाई-बहन का चेहरा
रक्षाबंधन 2025 सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि भाई-बहन के बीच के प्यार विश्वास और साथ निभाने के वादे का जश्न है. इस दिन राखी के धागे में भावनाओं की डोर बंधती है जो जिंदगीभर अटूट रहती है. अगर आप इस मौके पर अपने भाई या बहन को स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो हम लाएं है टॉप 10 बेस्ट विशेज, जो आपके रिश्ते की मिठास को और बढ़ा देंगे और उनके चेहरे पर खुशियों की चमक ला देंगे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 09, 2025, 06:20 AM IST
Rakshabandhan 2025: हर साल सावन के पूर्णिमा को मनाया जाने वाला राखी के पर्व की आज देश-भर में धूम है. रक्षाबंधन के मौके पर बहनें भाई की कलाई पर शुभ मुहुर्त पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. वहीं भाई जीवनभर उसकी रक्षा का वचन देता है. अगर आप भी इस खास मौके पर अपने भाई या बहन को दिल से जुड़ा कोई प्यारा संदेश भेजना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं रक्षाबंधन 2025 के 10 बेस्ट विशेज, जिन्हें पढ़कर आपके अपने के चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी.

रक्षाबंधन 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

1. बहना ने भाई की कलाई पर बांधा प्यार है
भाई ही बहन के लिए उसका पूरा संसार है 
वैसे तो दुनिया में होते हैं बहुत से रिश्ते लेकिन 
भाई -बहन होता बहुत खास है 
रक्षाबंधन 2025 की बहुत-बहुत बधाई

2. राखी का आया त्यौहार, खुशियों की छाई बहार, भाई की कलाई पर बहना का प्यार, हैप्पी रक्षाबंधन

3. ये त्योहार है अनमोल,
जिसमें छुपा है स्नेह का रोल,
दूरियां चाहे जितनी भी हों,
दिल हमेशा साथ हों,
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं!
Happy Raksha Bandhan 2025

4. मिठाई के साथ खुशियों की बौछार, बहनों का मिलेगा बेशुमार प्यार, आपको मुबारक हो राखी का त्यौहार, हैप्पी रक्षाबंधन

5. रक्षा का वचन निभाएंगे,
चाहे दूर हों, पास आएंगे,
रिश्ते में हो सदा मिठास,
न आए कभी कोई उदास,
हैप्पी राखी!
Raksha Bandhan 2025 

6. कच्चे धागों से तैयार पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठे का त्यौहार है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, हैप्पी रक्षाबंधन

7. इस धागे में है जादू,
जो लाए प्रेम का बादू,
भाई-बहन का बंधन गहरा हो,
हर पल रिश्ते में चेहरा हो,
शुभ रक्षाबंधन!
Happy Raksha Bandhan 2025

8. तेरी कलाई पर सजे राखी का ये ताज, बहन की दुआओं बनाएं तूझे सरताज साया बन के रहूं तेरे हर दर्द में भाई-बहन का रिश्ता है खुदा की आवाज

9. रेशम की डोरी, फूलों का हार, आ गया राखी का त्यौहार, कलाई पर बांधा है खूब सारा प्यार, हैप्पी रक्षाबंधन

10.  रक्षा का ये पावन धागा,
जोड़े दिलों का प्यारा रागा,
भाई का वचन, बहन का विश्वास,
रहे सदा ये रिश्ता ख़ास,
हैप्पी रक्षाबंधन!
Happy Raksha Bandhan 2025

;