Ramadan 2026: इबादत के साथ सेहत भी, इस रमजान खुद को दिनभर एनर्जेटिक रखने के लिए सेहरी में शामिल करें ये चीजें

Ramadan 2026: रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है. इस खास महीने में इस्लाम धर्म में लोग रोजा रखकर इबादत करते हैं. रोजा रखते समय दिनभर खुद को एनर्जेटिक रखना बेहद ही जरूरी होता है. इस दौरान रोजा रखने वाले लोगों के लिए सेहरी का समय काफी ज्यादा खास माना जाता है. लंबे समय तक भूखे-प्यासे रहना आसान नहीं होता है. अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो सेहरी में खाने में कुछ हेल्दी चीजों को आप शामिल कर सकते हैं. हेल्दी चीजों को खाने से आपका शरीर पूरे दिन एक्टिव रहेगा और साथ आपको किसी भी तरह की कमजोरी भी महसूस नहीं होगी. आइए आप भी सहरी में बनाने के लिए कुछ खाने की चीजों की लिस्ट देख सकते हैं.



रमजान में खुद को दिनभर एनर्जेटिक कैसे रखें?



1. ओट्स

अगर आप पूरे रमजान खुद को दिनभर एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, तो आप ओट्स को बनाकर खा सकते हैं. ओटमील फाइबर से भरपूर होता है जो आपके पेट को हमेशा भरा-भरा रखता है. आपको इसको खाने के बाद प्यास भी कम लगेगी.



2. फल और सब्जियां

फल और सब्जियां शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. दिन भर फ्रेश और एक्टिव रहने में ये आपकी मदद करेंगे इसलिए आपको इन दिनों अधिक रस वाले फलों का सेवन करना चाहिए.



3. दूध-दही

दूध-दही का सेवन आप सेहरी में कर सकते हैं. दूध और दही कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर को एक्टिव रखने में मददगार होते हैं.



4. दाल-पनीर

दाल-पनीर से बनाई चीजों का सेवन आप सेहरी में कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ को फिट और आपको फ्रेश और एक्टिव रखने में आपकी मदद करेंगे.



5. केला और ओटमील स्मूदी

केला और ओटमील स्मूदी को आपको सेहरी में जरूर शामिल करना चाहिए. अगर आप रोजाना भी सेहरी में इसका सेवन करते हैं, तो आपके शरीर को हमेशा एक्टिव बनाए रखेगा और आपका पेट भी हमेशा भरा-भरा रहेगा.



