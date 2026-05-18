गर्मियों में लू से बचाव करेगी ये टेस्टी ड्रिंक, दादी-नानी ने बताया आम पन्ना की रेसिपी

गर्मियों के मौसम में लू और तेज धूप से बचाव के लिए डाइट में ड्रिक्स का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए. गर्मियों में लू से बचाव के लिए आप आम पन्ना का सेवनक र सकते हैं. आम पन्ना को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए दादी-नानी की फेस रेसिपी के बारे में जानते हैं. ये आम पन्ना ना केवल स्वादिष्ट बल्कि आपको लू से भी बचाएगा.

कच्चे आम पन्ना की सामग्री

2 से 3 कच्चे मीडियम आम

2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च

100 ग्राम चीनी

3 चम्मच पुदीना की पत्तियां

काला नमक स्वादानुसार

कच्चे आम पन्ना की रेसिपी

सबसे पहले आम को धोकर इसे उबाल लें. लू से बचाव के लिए आम को उबालना बेहद जरूरी है.

आप आम को कुकर या फिर किसी भी बर्तन में उबाल सकते हैं.

इसके बाद आम को छीलकर इसका गूदा निकाल लें.

अब इस गूदे को 1 से 2 कप पानी डालकर उबलने के लिए रख दें.

अब पल्प ठंडा हो जाएगा. अब चीनी, काला नमक और पुदीने के पत्तो को आम पन्ना में डाल दें.

अब पिसे हुए पल्प में लगभग 1 लीटर ठंडा पानी मिला दें

इसके बाद पानी को छान लें. अब इसमें काली मिर्च और भुना हुआ जीरा पाउडर मिला दें.

अब तैयार कच्चे आम के पन्ना में आइस क्यूब्स डालकर इसे सर्व करें

लीजिए आपका आम पन्ना बनकर तैयार है.