चेहरे पर लगाएं कच्चे दूध से बनी होममेड क्रीम, सुबह उठते ही मिलेगा चमकता चेहरा!

त्वचा की देखभाल के लिए नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करना बेहद जरूरी है. रात को सोने से पहले स्किन की देखभाल काफी जरूरी है. इन दिनों मार्केट में कई सीरम और क्रीम है जिसे रात को लगाने से सुबह तक स्किन पर ग्लो देखने को मिलता है. लेकिन कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स में केमिकल पाया जाता है. ऐसे में आप त्वचा की देखभाल के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. नेचुरल चीजों को लगाने से स्किन ग्लो करती है. आइए जानते हैं कच्चे दूध से नाइट क्रीम बनाने का तरीका.

कच्चे दूध से बनाएं क्रीम

कच्चा दूध स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. कच्चे दूध से उतरने वाली क्रीम या मलाई स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. कच्ची दूध की मलाई को चेहरे पर आप नाइट क्रीम बनाकर लगा सकते हों.

दूध से बनी क्रीम लगाने के फायदे

कच्चे दूध से क्रीम नेचुरल होती है. यह स्किन को नेचुरली मॉइस्चाइज करने का काम करता है. मलाई लगाने से स्किन की ड्राईनेस, झाइयां और झुर्रियां कम होती है. चेहरे पर क्रीम लगाने से स्किन को पोषण मिलता जिससे चेहरे पर निखार आता है.

दूध से कैसे बनाएं नाइट क्रीम

दूध से क्रीम बनाने के लिए फ्रेश गाय का दूध लें. इसके बाद एक गिलास दूध को किसी बड़े मुंह वाले बर्तन में रख दें. इसके बाद इस दूध को फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख दें. अब इस दूध को धीरे से बाहर निकालनें. अब दूध के ऊपर जमी मलाई को आराम से उतार लें. इस मलाई में शहद मिला कर आप नाइट क्रीम बना सकते हैं.

चेहरे पर कैसे लगाएं क्रीम

कच्चे दूध को चेहरे पर लगाना बेहद आसान है. सबसे पहले अपने चेहरे को साफ पानी से धो लें. इसके बाद चेहरे पर दूध से बनी क्रीम को लगा लें. हल्के हाथों से मसाज करें फिर इसे रातभर के लिए छोड़ दें.

इन लोगों नहीं लगाना चाहिए

जिन लोगों की स्किन ऑयली है उन्हें रात को कच्चे दूध की मलाई लगाने से बचना चाहिए. वहीं जिन लोगों के चेहरे पर पिंपल और एक्ने की समस्या है उन्हें भी कच्चे दूध की मलाई नहीं लगानी चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

