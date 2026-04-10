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चांदी की सिंपल बिछिया नहीं, बनवाएं ये रंग-बिरंगी ट्रेडिशनल बिछिया, देखें मीनाकारी डिजाइन

शादी के बाद महिलाएं बिछिया पहनती हैं. आज के समय में महिलाएं खूबसूरत और स्टाइलिश बिछिया पहनना पसंद करती हैं. आप स्टनिंग और स्टाइलिश लुक के लिए मीनाकारी बिछिया कैरी कर सकती हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:12 PM IST
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चांदी की सिंपल बिछिया नहीं, बनवाएं ये रंग-बिरंगी ट्रेडिशनल बिछिया, देखें मीनाकारी डिजाइन

बिछिया एक ऐसी ज्वेलरी है जिसे शादी के बाद महिलाओं पैरों में पहनती हैं. बिछिया सुहाग की निशानी मानी जाती है. आज के समय में बिछिया स्टाइलिश लुक के लिए भी कैरी किया जाता है. पैरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप ये मीनाकारी बिछिया पहन सकती हैं. मीनाकारी बिछिया पैरों में बेहद खूबसूरत लगती है. आइए देखते हैं बिछिया के लेसेस्ट डिजाइन. 

स्टाइलिश बिछिया डिजाइन 

शादी के बाद महिलाएं अपनी ज्वेलरी के डिजाइन का खास ध्यान देखती हैं. ऐसे में बिछिया डिजाइन भी खास होना चाहिए. आप मीनाकारी डिजाइन वाले इस बिछिया डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं. मीनाकारी डिजाइन काफी पुराना है लेकिन आज भी महिलाओं के बीच काफी पॉपुलर है. मीनाकारी डिजाइन ट्रेडिशनल और क्लासी लुक देता है . 

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मीनाकारी डिजाइन बिछिया 

मीनाकारी बिछिया में कई रंगों का इस्तेमाल किया जाता है. यह सदियों पुरानी कारीगरी है. रॉयल और ट्रेडिशनल ज्वेलरी के लिए मीनाकारी से बढ़कर कुछ नहीं होता है. क्या आप जानते हैं मीनाकारी की शुरुआत ईरान के प्राचीन साम्राज्यकालीन सभ्यताओं में हुई थी. भारत में मुगल काल में मीनाकारी का काम हुआ था. 

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मीनाकारी डिजाइन क्यों है खास 

मीनाकारी डिजाइन में मेटल ऑक्साइड और कांच को मिलाकर रंग बनाया जाता है. इसके बाद इन रंगो को ज्वेलरी पर इस्तेमाल किया जाता है. फिर पॉलिश होती है और मोतियों चेन के हिस्सों से जोड़कर इसे तैयार किया जाता है. मीनाकारी ज्वेलरी महंगी होती है क्योंकि हर टुकड़े को घटों तक तैयार करके बनाया जाता है. 

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रॉयल अंदाज 

अगर आप रॉयल लुक कैरी करना चाहती हैं तो मीनाकारी डिजाइन की बिछिया कैरी कर सकती हैं. इन बिछियां को पहनने से आपके पैरों की खूबसूरत बढ़ जाएगी. आपको मार्केट में मीनाकारी डिजाइन की बिछिया मिल जाएगी लेकिन यह बिछिया महंगी हो सकती है. 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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