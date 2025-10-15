डिजाइन नहीं, चेतावनी का संकेत है ये लाल लाइन, दवा की पत्ती में छुपा है एक खास राज

भारत में बहुत से लोग दवाइयों का सेवन करते हैं. कई लोग दवाई की पत्ती को ठीक से देखे बिना ही इसका सेवन कर लेते हैं. दवा की पत्ती पर एक लाल लाइन बनी रहती है जिसे बहुत से लोग डिजाइन समझने की भूल कर देते हैं. ये लाल लाइन सिर्फ पैकिंग की खूबसूरती नहीं बल्कि एक चेतावनी है जो आपकी सेहत से जुड़ी है. दवा की पत्ती पर बनी लाल लाइन ये बताती है कि ये दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए. इस लाइन की दवाइयों को केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचा और इस्तेमाल किया जा सकता है. पर कई जगहों पर इन दवाइयों की भी खुलेआम बिक्री हो रही है.

ताकतवर

कुछ रेड लाइन मेडिसिन इतनी ताकतवर होती हैं कि अगर इन्हें गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा लिया जाए तो शरीर पर गंभीर असर पड़ सकता है. ये लाल लाइन सरकार और दवा कंपनियों की ओर से लोगों को चेतावनी देने का तरीका है ताकि कोई भी व्यक्ति खुद से दवा लेकर अपनी सेहत के साथ जोखिम न उठाएं.

रेड लाइन कैंपेन

भारत सरकार ने 2016 में रेड लाइन कैंपेन की शुरुआत की थी ताकि आम लोगों को समझाया जा सके कि लाल लाइन वाली दवाइयां बिना डॉक्टर की सलाह के लेना खतरनाक हो सकता है. इस कैंपेन का मकसद था कि लोगों में जागरूकता फैलाना और सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवा लेने की आदत को रोकना.

संक्रमण

भारत में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग सिर दर्द, सर्दी, बुखार या मामूली संक्रमण होने पर पुराने प्रिस्क्रिप्शन देखकर दवा खा लेते हैं या मेडिकल स्टोर से बिना सलाह के ही खुद के लिए दवाइयां खरीद लेते हैं. यही आदत धीरे-धीरे शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है, जिसमें दवाएं असर करना बंद कर देती हैं.

निगरानी

लाल लाइन वाली दवाओं में ज्यादातर एंटीबायोटिक, एंटी-ट्यूबरकुलोसिस, हार्मोनल मेडिसिन शामिल होती हैं जो डॉक्टर की निगरानी में ही दी जाती हैं. अगर इन्हें गलत मात्रा में या गलत समय पर लिया जाए तो इसके बेहद ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. दवाईयों पर बने इस लाल लाइन को अनदेखा करने से ये हेल्थ के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं. डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा लेना उतना ही खतरनाक है जितना बिना हेलमेट के सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.