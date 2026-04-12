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Hindi Newsलाइफस्टाइललाल या काला! गर्मियों में फ्रिज जैसा ठंडा पानी पीने के लिए कौन-सा मटका है बेस्ट? कंफ्यूजन को करें दूर

लाल या काला! गर्मियों में फ्रिज जैसा ठंडा पानी पीने के लिए कौन-सा मटका है बेस्ट? कंफ्यूजन को करें दूर

Which Pot Is Best: गर्मी में कुछ लोगों को फ्रिज का ठंडा पानी पीने के बजाय मटके का पानी पीना काफी ज्यादा पसंद होता है. बाजारों में लाल या काला मटका आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन कंफ्यूजन ये होती हैं कि कौन सा मटका पानी एकदम ठंडा रहेगा. आइए आपको बताते हैं. 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 12, 2026, 06:16 AM IST
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लाल या काला! गर्मियों में फ्रिज जैसा ठंडा पानी पीने के लिए कौन-सा मटका है बेस्ट? कंफ्यूजन को करें दूर

Which Pot Is Best:  गर्मी का मौसम आते ही ही लोगों को ठंडी चीजें पीने का काफी ज्यादा मन करता है. हर बार फ्रिज का ठंडा पानी पीना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है ये आपकी सेहत को काफी हद तक भी बिगाड़ देती है. आज भी कई घरों में लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीना काफी ज्यादा पसंद करते हैं ये आपकी हेल्थ के लिए भी बेस्ट होता है और ठंडा-ठंडा पानी भी पीने के लिए मिल जाता है. आज के समय में मटके का पानी ही लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. बाजारों में लाल या काला मटक देखने को मिलता है लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इनमें से कौन सा मटका आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होता है. आखिर कौन-सा ज्यादा ठंडा पानी देकर आपकी सेहत को एकदम बिंदास रखेगा. 
 

अगर आप भी लाल या काले मटके को लेकर काफी ज्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, तो आइए आपकी ये उलझन भी दूर ही कर देते हैं कि कौन सा मटका आपके लिए एकदम बेस्ट होगा. अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है. 
 

लाल मटके के फायदे

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समर का सीजन आते ही लोग फ्रिज का ठंडा पानी खोजते हैं लेकिन ये बात गलत है आज के समय में लोग मटके का पानी पीना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अब हम आपको बताते हैं लाल मटके का पानी पीने के क्या फायदे होते हैं. लाल मटके का पानी शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस रखने का काम करता है ये मटका पानी को जल्दी से ठंडा करता है और बाजारों में दम दामों में आसानी से मिल भी जाता है. एसिडिटी, गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं से आप राहत पा सकते हैं. लेकिन आपको एक चीज और बता दें ये लंबे समय तक ठंडा नहीं रख पाता है.
 

काले मटके के फायदे

आजकल कई लोग मटके का ठंडा पानी पीना काफी ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन चुनौती ये हो जाती है कि कौन सा मटका आखिर बेस्ट होता है आपको काले मटके के फायदे के बारे में बताते हैं इसमें  बैक्टीरिया कम चिपकते हैं इसका पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है और ये मेटाबॉलिज्म को तेज करके शरीर में मिनरल्स की कमी को दूर करता है. 
 

लाल या काला कौन सा है बेस्ट?

लाल या काला दोनों की मटक आपकी जरूरतों के हिसाब से एकदम बेस्ट होता है. इसको आप अपने फायदे के हिसाब से चुन सकते हैं. 
 

(ये भी पढ़ें:  तरबूज खाने के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं छिलके? जानें रियूज के तरीके)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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