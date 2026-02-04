Advertisement
सफेद नहीं, अब डाइट में शामिल करें लाल आलू; सेहत को मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

सफेद नहीं, अब डाइट में शामिल करें 'लाल आलू'; सेहत को मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

Red Potato Benefits: स्वाद और पोषण से भरपूर लाल आलू, नॉर्मल आलू के मुकाबले कहीं ज्यादा फायदेमंद है, जो बॉडी को एनर्जी देने के साथ-साथ कई बीमारियों से भी बचाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको लाल आलू के फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 09:07 PM IST
सफेद नहीं, अब डाइट में शामिल करें 'लाल आलू'; सेहत को मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

Red Potato Benefits: लगभग हर रोज हम आलू खाते हैं और आमतौर पर इसे स्वाद बढ़ाने वाली सब्जी के तौर पर बनाया जाता है. लेकिन क्या कभी आपने लाल आलू खाई है? आपको बता दें, लाल आलू सेहत की सेहत के लिहाज से एक खास पहचान है. इनका छिलका लाल रंग का होता है और इसके अंदर का गूदा हल्का पीला और सफेद होता है. लाल आलू स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. इनमें कई जरूरी पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ऐसे में इसे सही तरीके से खाने पर यह बॉडी को एनर्जी देने के साथ-साथ कई बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है. इस खबर में हम आपको लाल आलू के फायदे बताएंगे और इन्हें खाने का सही तरीका बताएंगे..

 

लाल आलू में कैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं?
पोषक तत्वों से भरपूर लाल आलू में फाइबर, पोटैशियम, विटामिन सी और विटामिन बी6 अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. वहीं इसकी खास बात ये है कि इनके छिलकों में भी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, जो डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं. पोटैशियम बॉडी में ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करता है, वहीं विटामिन सी इम्युनिटी मजबूत करता है. ऐसे में डाइट में इसे सीमित मात्रा में शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषण मिलते हैं. 

लाल आलू शरीर के लिए कैसे फायदेमंद है?
लाल आलू जल्दी एनर्जी देने वाली सब्जियों में शामिल है. ऐसे में इसके सेवन से थकान दूर होती है. इनमें ऐसे फाइबर होते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. ऐसे में इसे वेट कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर इनका सेवल सही तरीकों से किया जाए. इसके साथ-साथ लाल आलू हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने में मददगार है. 

 

कैसे फाएं लाल आलू?
लाल आलू को सही तरीके से खाने से आपको ज्यादा फायदा हो सकता है. इसे हल्का उबालकर या भूनकर खाना जाना चाहिए. वहीं कोशिश करें कि छिलाक न हटाएं, क्योंकि ज्यादातर पोषक तत्व छिलके में भी होते हैं. वहीं ज्यादा तेल में तले हुए आलू या चिप्स के रूप में इसे खाने से फायदा कम हो जाता है. आप लाल आलू की सब्जी, सलाद, सूप या हल्की चाट बना सकते हैं. वहीं इन्हें हरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाने से पोषण और ज्यादा बढ़ जाता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

