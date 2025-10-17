Reduce Belly fat with black salt: पेट की चर्बी को पिघला देता है काला नमक, एक्सपर्ट्स ने बताया सेवन का सही तरीका

Reduce Belly fat with black salt: अगर आप भी पेट की जिद्दी चर्बी से परेशान हैं तो काला नमक आपकी मदद कर सकता है. इसकी मदद से वजन कम किया जा सकता है. आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अबरार मुल्तानी ने इसके सेवन का तरीका भी बताया है.
Reduce Belly fat with black salt: अगर आप मोटापे से परेशान हो चुके हैं तो ये खबर आपके काम की है. काले नमक की मदद से वजन कम किया जा सकता है. आयुर्वेद भी यह मानता है कि काला नमक पेट की कई समस्याओं को खत्म करने के साथ ही पेट की चर्बी को पिघलाने में हेल्पफुल है. लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे. आपके इसी सवाल का जवाब हम लेकर आए हैं. काला नमक वजन घटाने में कैसे मदद करता है, इसे लेकर आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अबरार मुल्तानी ने कुछ जरूरी बातें बताई हैं. उन्होंने इसके सेवन का सही तरीका भी बता दिया. इसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर काला नमक क्यों फायदेमंद है, इसमें कौन-कौन से तत्व होते हैं.
काला नमक नेचुरल मिनरल्स से भरपूर है. यह गहरे भूरे या बैंगनी रंग का होता है, जिसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं. काले नमक की सुगंध हल्की सल्फरी होती है, जो इसे आम नमक से खास बनाती है. आम नमक की अपेछा इसमें कुछ ऐसी चीजें पायी जाती हैं, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं. आयुर्वेद में काले नमक को पाचन सुधारने, गैस और एसिडिटी से राहत देने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में फायदेमंद बताया गया है.
सोडियम क्लोराइड काले नमक का मुख्य घटक है, जो इसे नमकीन स्वाद देता है.काले नमक में मौजूद खनिज एंटीबैक्टीरियल का काम भी करते हें, जो तमाम बीमारियों से बचाते हैं. यह मेटाबॉलिज्म को तेज करने के साथ ही पाचन को दुरुस्त करता है. जिससे मोटापे को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. इतना ही नहीं ये वॉटर रिटेंशन को भी कम करता है, जिससे सूजन और वजन बढ़ने की समस्या दूर होती है. अगर आप वजन घटा रहे हैं तो सफेद नमक की जगह ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल एक स्मार्ट और हेल्दी चॉइस हो सकती है.
काले नमक के सेवन से वजन कम हो सकता है. इसे लेकर आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अबरार मुल्तानी कहते हैं कि आहार में सोडियम की अधिकता मोटापा बढ़ा सकती है, जबकि काले नमक में सोडियम की मात्रा कम पाई जाती है. काले नमक में मौजूद एंटी-ओबेसिटी गुण मोटापा और वजन दोनों को कम करने में मदद करते हैं. अगर खाना खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है तो गर्म पानी में काला नमक मिलाकर इसे चाय की तरह सेवन करें. ऐसा करने से खाना आसानी से पचेगा और बॉडी का एक्स्ट्रा फैट भी बर्न करने में मदद मिलेगी.
