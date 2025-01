घंटों रील देखने की लत कहीं निकाल न ले आपकी जान, हाई बीपी से लेकर दिल की बीमारियां आएंगी करीब

Reels Addiction May Cause High BP: सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो या रील्स देखना कई लोगों की डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन हाल की एक स्टडी में पाया गया है कि सोने के वक्त रील्स देखने में बिताए गए स्क्रीन टाइम और यंग और मिडिल एज ग्रुप के लोगों में हाइपरटेंशन के बीच एक कनेक्शन है.



रिसर्च में चौंकाने वाला सच

ये स्टडी बीएमसी जर्नल में छपी है, चीन में 4,318 युवी और मध्यम आयु वर्ग के लोगों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि प्रार्टिसिपेंट्स रील्स देखने में जितना ज्यादा वक्त बिताते हैं, वे हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के प्रति उतने ही अधिक सेंसिटिव होते हैं. बेंगलुरु के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दीपक कृष्णमूर्ति (Dr. Deepak Krishnamurthy) ने भी अपनी चिंता 'एक्स' पर शेयर की. उन्होंने लिखा, "वक्त की बर्बादी और डिस्ट्रैक्शन के अलावा, रील्स की लत यंग और मिडिल एज के लोगों में हाई बीपी से भी जुड़ी है. इसे अनइंस्टॉल करने का वक्त आ गया है."

Apart from being a major distraction and waste of time, reel addiction is also associated with high #BloodPressure in young and middle-aged people. Time to #UnInsta!! #DoomScrolling #MedTwitter pic.twitter.com/Kuahr4CZlB

— Dr Deepak Krishnamurthy (@DrDeepakKrishn1) January 11, 2025