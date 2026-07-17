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पार्टनर को खोने का रहता है डर? कहीं आप रिलेशनशिप एंग्जायटी का शिकार तो नहीं

रिलेशनशिप एंग्जायटी एक आम समस्या है. अक्सर लोग रिलेशनशिप एंग्जायटी का शिकार हो जाते हैं. रिलेशनशिप एंग्जायटी की वजह से आपका रिश्ता भी टूट सकता है.

Written ByShilpa
Published: Jul 17, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:59 AM IST
पार्टनर को खोने का रहता है डर? कहीं आप रिलेशनशिप एंग्जायटी का शिकार तो नहीं
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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