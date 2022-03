Relationship: क्या आपको पता है, पार्टनर की याद आने पर लड़कियां क्या करती हैं

Relationship: जब आप रिलेशनशिप में हों तो यह पार्टनर की याद आने पर थोड़ा उदास हो जाना स्वभाविक है. ऐसे में वह उदासी अलग-अलग रूपों में बाहर आती है. क्या आप जानते हैं कि जब लड़कियों को अपने पार्टनर की याद आती है तो वे क्या करती (Girls Secrets) हैं.

ढूंढती हैं बातचीत के बहाने

किसी वजह से पार्टनर (Partner) से जब कई दिनों की दूरी हो जाती है तो लड़कियां उनसे बातचीत करने के बहाने ढूंढने लग जाती हैं. वे बार-बार अपने पार्टनर मैसेज करती हैं और बीच-बीच में कॉल करके अपने लवर से बातचीत की कोशिश करती हैं. वे चाहती हैं कि उनकी चैटिंग और कॉलिंग लंबी चले और वे अपने दिल की सारी बातें पार्टनर को बता सकें.

देखती हैं रोमांस के सपने

प्यार में रोमांस होना स्वाभाविक है. जब पार्टनर दूर होता है तो लड़कियों को उनकी बहुत याद आती है और वे उससे रोमांस की ख्वाहिश जताने लगती हैं. वे पार्टनर के साथ रोमांटिक हॉलिडे (Romantic Holiday) का सपना देखती हैं और बॉयफ्रेंड के बर्थडे या अपनी एनिवर्सरी के लिए प्लान बनाने लग जाती हैं. वे पार्टनर को रोमांटिक मैसेज (Romantic Message) भेजकर ऐसा प्लान बनाने के लिए प्रेरित करती हैं.

सोशल मीडिया पर रखती हैं नजर

अगर पार्टनर बिना किसी वजह से बात करना कम या छोड़ देता है तो लड़कियों का शक गहरा जाता है. वे तुरंत उसका सोशल मीडिया (Social Media) प्रोफाइल खंगालने लग जाती है. हर साइट को रिफ्रेश करने के साथ वे बार-बार पार्टनर का लास्ट सीन (Last Seen On WhatsApp) और डीपी (Display Picture) भी देखती रहती हैं. उनकी फोटोज देखकर भी लड़कियों को सुकून महसूस होता है.

बनाती हैं भविष्य का प्लान

लड़कियां दिल से साफ मानी जाती हैं. वे किसी से भी दिल से प्यार करती हैं. जब पार्टनर दूर होता है तो वे उसके बारे में सोचकर दुखी होने लगती हैं. साथ ही मन में यह प्लान भी बनाने लगती हैं कि मिलने पर वे अपनी रिलेशनशिप (Relationship) को आगे कैसे बढ़ाएंगी.

