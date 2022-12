Relationship Tips: New Year पर पार्टनर को दें ये सरप्राइज, यादगार बन जाएगा पूरा साल

Suprise Ideas For Partner On New Year 2023: नए साल सभी के लिए बहुत ही खास होता है. इसलिए लोग आने वाले साल को शानगार बनाने के लिए कई प्लान बनाते हैं. वहीं कुछ लोग जीवनसाथी के साथ न्यू ईयर को स्पेशल बनाना पसंद करते हैं. ऐसे में नए साल के मौके पर ज्यादातर लोग हाउस पार्टी या सरप्राइज पार्टी देकर पार्टनर को खुश करते हैं.लेकिन इस बार आप अपने पार्टनर का कुछ अलग अंदाज में पार्टनर का दिल जीत सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इस साल अपने पार्टनर को सरप्राइज दे सकते हैं.

New Year पर पार्टनर को दें इस तरह से सरप्राइज-

लव लेटर (love letter)-

नए साल की खूबसूरत शुरुआत के लिए आप पार्टनर को लव लेटर गिफ्ट कर सकते हैं. ऐसे में लव लेटर में आप अपने दिल की बात बता सकते हैं ऐसा करने से आपके पार्टनर को स्पेशल फील होगा और आपका प्यार और गहरा होगा.वहीं लव लेटर को आप पर्स या पॉकेट में अलग-अलग जगह रख सकते हैं.

नए साल पर प्रपोज (propose) करें-

न्यू ईयर को खास बनाने के लिए आप नए साल पर पार्टनर से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं. ऐसे में पार्टनर से प्यार के तीन बोल बोलने के अलावा आप वीडियो और कार्ड के जरिए भी पार्टनर को अपने प्यार का एहसास दिला सकते हैं.

कोई अच्छा तोहफा (gift) दें-

न्यू ईयर को यादगार बनाने के लिए आप पार्टनर को उनका मनपसंद गिफ्ट दे सकते हैं.इसके साथ ही पार्टनर से आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का भी प्रोमिस कर सकते हैं. इससे आपका रिश्ता प्यारा और मजबूत होगा और आपके पार्टनर को आपका यह सप्राइज हमेशा याद रहेगा.

फेवरेट डिश (favorite dish) बनाएं-

नए साल की सुबह ब्रेकफास्ट में पार्टनर को फेवरेट नाश्ता सर्व करके आप उन्हें यह खास सप्राइज दे सकते हैं इसके अलावा आप पार्टनर को कुछ मीठा बनाकर भी खिला सकते हैं.

