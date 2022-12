Relationship Tips: शादी के बाद नए घर में वाइफ को इस तरह से कराएं कंफर्टेबल फील, बढ़ेगा प्यार

Tips To Make Your Partner Feel Comfortable After Marriage: शादी हर किसी लड़की का सपना होता है.इस खुशी के साथ ही उस लड़की के जीवन में कई बड़े बदलाव और जिम्मेदारी भी आती हैं.ऐसे में कुछ बदलाव तो आसानी से स्वीकार कर लिए जाते हैं लेकिन कुछ बदलाव में ढलने में टाइम लगता है.वहीं किसी भी लड़की को अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाना होता है.ऐसे में शादी के बाद नए घर में लड़की का सबसे बड़ा साथी उसका पति ही होता है. इसलिए पति की जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है कि वह अपनी पत्नी का ध्यान रखे.ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे शादी के बाद नए घर में वाइफ को किस तरह से कंफर्टेबल फील कराएं?

शादी के बाद नए घर में वाइफ को इस तरह से कराएं कंफर्टेबल फील-

उसके काम की प्रशंसा करें-

जब भी कोई लड़की शादी करके नए घर में जाती है तो उसे सबसे ज्यादा इसी बात का डर रहता है कि कहीं उसे किसी काम में कोई गलती न हो जाए. इसलिए जरूरी है कि जब भी वह कोई काम करे तो एक पार्टनर के रूप में आप उसके काम प्रशंसा करें और गलती होने पर डांटे नहीं.

प्यार का इजहार करें (express love)-

यह थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन यदि आप नए घर में पहुंचने के बाद अपनी वाइफ से आई लव यू बोलें.ऐसा करने से आपकी पत्नी को अच्छा महसूस होगा.ऐसे में आप आई लव यू बोलने के कई अलग-अलग तरीके अपना सकते हैं.

अकेला फील न कराएं-

नए घर में किसी लड़की के लिए रहना और काम करना आसान नहीं होता इसलिए जरूरी है कि उसे अकेला फील न कराएं.ऐसे में थोड़ी-थोड़ी देर में उसके पास जाकर उससे मदद के बारे में पूछें.

अटेंशन दें (pay attention)-

लड़की नए घर में कैसा फील करती है यह समझना लड़के के लिए कठीन है,लेकिन आपकी शादी हुई और आपकी पत्नी अपना घर छोड़कर आपके घर आई है ऐसे में उसको अकेला फील न हो इसके लिए उसे अटेंशन दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं