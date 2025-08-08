कम बोलने वाला या ज्यादा बोलने वाला? लड़कियों को किस तरह के लड़के आते हैं ज्यादा पसंद
कम बोलने वाला या ज्यादा बोलने वाला? लड़कियों को किस तरह के लड़के आते हैं ज्यादा पसंद

What Kind of Men do Women Like: हर लड़की की अलग पसंद होती है. किसी को कम बोलने वाले लड़के अच्छे लगते हैं, तो कोई बातूनी लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ज्यादातर लड़कियों को कैसे लड़के अच्छे लगते हैं?

 

Aug 08, 2025
कम बोलने वाला या ज्यादा बोलने वाला? लड़कियों को किस तरह के लड़के आते हैं ज्यादा पसंद

Relationship Tips: हर इंसान अलग होता है और उसके पसंद नापसंद भी अलग-अलग होते हैं. ऐसे ही लड़कियों के साथ भी है. हर लड़की की लड़कों को लेकर पसंद अलग होती है, कुछ को शांत, कम बोलने वाले लड़के अच्छे लगते हैं, तो कुछ को बातूनी और मस्तीखोर लड़के ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं. इसके साथ-साथ लड़कियां लड़कों के स्वभाव, कॉन्फिडेंस और उसके नेचर पर भी उन्हें पसंद करती हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे, कि ज्यादातर लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं. 

 

कम बोलने वाले लड़के
बहुत सी लड़कियों को कम बोलने, शांत रहने वाले लड़के अच्छे लगते हैं. दरअसल कम बोलने वाले लड़के मिस्टीरियस लगते हैं. उनका शांत और मिस्टीरियस नेचर लड़कियों में उन्हें लेकर इंटरेस्ट जगाता है, जिसके कारण लड़कियां उन्हें जानने की कोशिश करती हैं. इसके साथ-साथ ऐसे लड़के गुड लिसनर भी होते हैं, जिससे लड़कियों को लगता है कि वे उनकी फीलिंग्स को समझते हैं. ऐसे लड़के सेंसिटिव होते हैं और सोच-समझकर पर बोलते हैं, ऐसे लड़कों पर लड़कियां जल्दी भरोसा कर लेती हैं. 

 

ज्यादा बोलने वाले लड़के
वहीं कुछ लड़कियों को ज्यादा बोलने वाले लड़के पसंद आते हैं. ऐसे लड़कों का फ्रेंडली, फन-लविंग, नेचर लड़कियों का दिल ले लेते हैं. ज्यादा बात करने वाले लड़के माहौल को लाइट और फन बना देते हैं. उनका हंसमुख स्वभाव, बेबाक अंदाज लड़कियों को अट्रैक्ट करता है. ऐसे लड़कों के साथ लड़कियों जल्दी कंफर्टेबल हो जाती हैं. इनके साथ बात करना समय बिताना लड़कियों को आसान लगता है. ऐसे लड़के जल्दी अच्छे दोस्त बन जाते हैं. 

 

बैलेंस जरूरी
आपको बता दें, चाहे आप कम बोलने वाले या ज्यादा, ज्यादातर लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं, लड़कियों को बैलेंस्ड नेचर वाले लड़के ज्यादा पसंद आते हैं. ऐसे लड़के जो बोलें भी और जरूरत पड़ते पर चुप भी रहें. ऐसा इसलिए अगर आप हर वक्त शांत रहते हैं, तो ये नेचर दो लोगों में दूरियां ला सकती है. वहीं अगर आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, तो ये भी सामने वाले को परेशान कर सकती हैं. सही टाइम पर सही बातें करने की जरूरत होती है.

रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Relationship tipswhat kind of men do women like

