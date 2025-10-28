Advertisement
जीवन में है खालीपन और रोज सताती हैं किसी की यादें, इन टिप्स से मिलेगा छुटकारा

Relationship Tips: जब कोई हमसे अचानक दूर हो जाता है तो वो तो चला जाता है, लेकिन हम उसकी यादों से बंधे रह जाते हैं. खालीपन और अकेलापन मन पर हावी हो जाता है और रोज बीती बातें सताती हैं. आज हम आपको यादों से छुटकारा पाने का तरीका बता रहे हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:00 PM IST
जीवन में है खालीपन और रोज सताती हैं किसी की यादें, इन टिप्स से मिलेगा छुटकारा

Relationship Tips: सबकी लाइफ में ऐसा फेज जरूर आता है जब कोई आपकी भावनाओं को कुचलकर छोड़ जाता है या किसी को कुदरत हमसे दूर कर देती है. ऐसे में वो तो छोड़ देता है, लेकिन हम उसकी यादों से बंधे रह जाते हैं. चलिए हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जो आपको यादों से छुटकारा पाने में मदद करेंगे.

छा जाता है अकेलापन
अचानक कोई लाइफ से निकल जाए तो खालीपन छा जाता है. वक्त रहते इस खालीपन को भरना जरूरी है वरना ये डिप्रेशन के रास्ते खोल सकता है. जब कभी बीता वक्त दिल में गहरी चोट छोड़ जाए तो इंसान खुद को अकेला महसूस करता है. आज हम आपको इसी अकेलेपन से लड़ने और किसी बीती यादों से छुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स बता रहे हैं.
भावनाओं को दबाय नहीं
यादों से निकलने के लिए सबसे जरूरी है कि अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, बल्कि निकलने दें. सच्चाई को स्वीकार करने से ही आगे के रास्ते खुलने की शुरुआत होती है. 

करीबी से बात करें
जिंदगी में आए खालीपन को दूर करने के लिए आप किसी भरोसेमंद दोस्त के पास बैठें और दिल की बात शेयर करें. मन की बात कह देने से भी मन हल्का हो जाता है. इसके अलावा आप मन को हल्का करने के लिए डायरी लिख सकते हैं. जो लोग अपनी बात नहीं कह पाते उन्हें लिख देनी चाहिए. ये भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है.
मेडिटेशन करें
इस दौरान ओवरथिंकिंग से बचना बहुत जरूरी है. ऐसे में आप दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन और योग का सहारा ले सकते हैं. इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल भी जरूरी है. पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं और अच्छी नींद लें. अगर आपको यादें बहुत ज्यादा सता रही हैं तो काउंसलर की हेल्प लेने में हिचकिचाएं नहीं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

