Hindi News

शादी फिक्स होने से पहले पार्टनर से जरूर पूछ लें ये 4 सवाल, बाद में नहीं होगा पछतावा

Relationship Tips: हम आपको ऐसे 4 सवाल बता रहे हैं जो आपको शादी फिक्स करने से पहले ही अपना पार्टनर से पूछ लेना चाहिए. ऐसा करने से शादी के बाद होने वाली कई प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाएगी.

 

Nov 05, 2025, 06:39 PM IST
Relationship Tips: शादियों का सीजन आने वाला है. लाखों लोग आने वाले दिनों में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. ऐसे में इस समय कुछ लोगों के रिश्ते की बात चल रही है तो कुछ लोगों की बात सगाई तक पहुंच चुकी है. ऐसे में हम आपको ऐसे 4 सवाल बता रहे हैं जो आपको शादी फिक्स करने से पहले ही अपना पार्टनर से पूछ लेने चाहिए. ऐसा करने से शादी के बाद होने वाली कई प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाएगी.

पहला सवाल: फैमिली और करियर को कैसे बैलेंस करेंगे?
ज्यादातर कपल्स की यही दिक्कत होती है वे आपस में पर्सनल लाइफ में करियर और फैमिली में बैलेंस नहीं बना पाते हैं. ऐसे में आप शादी से पहले ही इस बारे में खुलकर बात कर लें तो​कि शादी से पहले ही सामने वाले के विचार और योजना पता चल जाए. हो सकता है इस दौरान कोई नया रास्ता खुले.

दूसरा सवाल: तनाव या गुस्से में कैसे व्यवहार?
कुछ लोग हल्की सी टेंशन लेकर ही टूट जाते हैं. वो थोड़े से तनाव का सामना नहीं कर पाते हैं. इसी के साथ कुछ लोगों में बिल्कुल भी पेसेंस नहीं होता है. वे अलग तनाव या चिंता में हैं तो छोटी सी बात पर ही गुस्सा हो जाते हैं. कुछ लोगों का गुस्सा बहुत बेकार होता है, वे हाथ उठा देते हैं या आसपास रखी चीजों को तोड़ देते हैं.
यह भी पढ़ें: क्या होता है Hobosexuality? आखिर महानगरों में तेजी से क्यों बढ़ रहा ये वेस्टर्न कल्चर का ट्रेंड

तीसरा सवाल: आर्थिक रूप से कैसे सोचते हैं?
पैरा वो चीज है जो अच्छे खासे रिश्तों में दरार डाल देता है. शादी के बाद पैसों को लेकर काफी कहासुनी होती है. इसलिए शादी से पहले ही पैसो की बात खुलकर कर लें. ऐसा करने से आप शादी के बाद की जिंदगी में होने वाली आर्थिक प्रॉब्लम को आप आसानी से सुलझा सकोगे.

चौथा सवाल: मैरिड लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं?
शादी फिक्स होने से पहले आप अपने पार्टनर से ये सवाल जरूर पूछ लेना चाहिए कि वो शादीशुदा ​लाइफ के बारे में क्या उम्मीद रखते हैं. इससे आपको सामने वाली की फ्यूचर प्लानिंग अच्छे से जान सकेंगे. इसके अलावा यदि आपके पास कोई यूनिक आइडिया है तो पार्टनर से जरूर शेयर करें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Relationship tipslifestyle

