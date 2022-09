Relationship Tips: शादी के बाद बेस्ट फ्रेंड से कभी न शेयर करें ये 3 बातें, उम्रभर पड़ेगा पछताना

Relationship Tips After Marriage: दोस्ती का रिश्ता अपने आप में काफी खास होता है, कई बार ये प्यार के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है. आयरलैंड के मशहूर कवि ऑस्कर वाइल्ड (Oscar Wilde) ने कहा था, 'दोस्ती प्यार के मुकाबले ज्यादा ट्रैजिक होती है, ये लंबे वक्त तक टिकटी है' (Friendship is far more tragic than love. It lasts longer). फ्रेंडशिप कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, शादी के बाद इसको लेकर अप्रोच थोड़ा बदल ही जाता है. आप शादीशुदा जिंदगी में इतने मशगूल होने लगते हैं दोस्तों के लिए वक्त कम मिल पाता है. फिर भी दोस्ती की अहमियम कम नहीं होती और अक्सर आप अपनी पर्सनल बातें बेस्ट फ्रेंड से शेयर करने लगते हैं. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं कि किन पर्सनल बातों को आपको दोस्तो को नहीं बतानी चाहिए.

शादी के बाद दोस्तों से न शेयर करें ये बातें

1. पर्सनल फोटोज, वीडियोज और चैट

शादी के बाद हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ सीक्रेट रखनी चाहिए, फैमिली की हर बातें जो बेहद निजी होती हैं उन्हें दोस्तों से शेयर नहीं किया जा सकता, भले ही वो दोस्त कितना भी खास हो, लेकिन हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं जिन्हें लांघना सही नहीं होता. आप कभी अपने पार्टनर के साथ पर्सनल पर्सनल फोटोज, वीडियोज, चैट या मैसेजेज कभी भी अपने दोस्त से शेयर न करें. अगर निजी जिंदगी में कुछ भी निजी नहीं रहेगा तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाएगी.

2. ससुरालवालों की चुगली

लड़का हो या लड़की शादी के बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसान को अपने ससुराल वालों की बातें, हरकत या तौर तरीके पसंद नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर के घरवालों की चुगली अपने दोस्तों से करने लगें. याद रखें कि आपके ससुराल वाले अब आपकी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, भले ही आपके विचार उनसे न मिलते हों, लेकिन उनकी बुराई अब आपकी ही बुराई कहलाएगी. कुछ लोग अपना मन हल्का करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन इमोशन में बहकर ऐसा करना आपको ही भारी पड़ सकता है. अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की फैमिली का सम्मान नहीं करेंगे तो जीवनसाथी इसे अपना अपमान मानेंगे और फिर रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाएगी.

3. जीवनसाथी का पास्ट

शादी के बाद आपके लाइफ पार्टनर आपको अपना समझते हुए अपने पास्ट सीक्रेट्स शेयर करते हैं, अगर ऐसा है तो अपने जीवनसाथी का ये भरोसा कभी न तोड़ें. अक्सर आप अपने दोस्तों ये वाइफ या हस्बैंड की पिछली जिंदगी के बारे में दोस्तों को बताने लगते है. दोस्ती कितनी भी खास क्यों न हो अगर आप ये बातें उसे बता रहे हैं तो जिंदगी की बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि भरोसा टूटने का पता अगर आपके लाइफ पार्टनर को चलेगा तो मैरिड लाइफ में खटास आनी तय है.