क्यों टूट जाता है रिश्ता? जानें शादी का फैसला करते समय होने वाली 3 बड़ी गलतियां
Hindi News

क्यों टूट जाता है रिश्ता? जानें शादी का फैसला करते समय होने वाली 3 बड़ी गलतियां

Relationship Tips: शादी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होता है. ऐसे में शादी का फैसला किसी भी इंसान को सोच-समझकर करना चाहिए. लेकिन बार जल्दबाजी में आकर हम शादी का फैसला कर लेते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:37 PM IST
क्यों टूट जाता है रिश्ता? जानें शादी का फैसला करते समय होने वाली 3 बड़ी गलतियां

Which Mistake Avoid Before Wedding: हर इंसान की जिंदगी का एक अहम मोड़ शादी होता है, जो न सिर्फ दो लोगों का रिश्ता होता है, बल्कि दो परिवारों को भी जोड़ता है. लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग इस बड़े फैसले में जल्दबाजी कर जाते हैं या बिना सोचे-समझे फैसला ले लेते हैं. हालांकि इसका नतीजा होता है कि बाद में रिश्तों में दरार आ जाता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि क्यों लोग शादी के फैसले में गलती कर बैठते हैं?

 

समाज और परिवार का प्रेशर
भारत में अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक उम्र के बाद शादी को बेहद जरूरी मान लिया जाता है. खासकर 25 से 30 उम्र के बाद परिवार और समाज का शादी को लेकर प्रेशर बढ़ जाता है. इस प्रेशर में आकर कई लोग जल्दबाजी और बिना सोचे समझे गलती कर जाते हैं और ऐसे किसी इंसान से शादी कर लेते हैं, जो उनके नेचर और सोच में बिल्कुल अगल होते हैं. इसका नतीजा ये होता है कि फ्यूचर में शादी में तालमेल की कमी होने लगती है. 

लोनलीनेस के कारण
कई बार ऐसा होता है कि लोग लोनलीनेस के कारण शादी कर लेते हैं. दरअसल ऐसा तब ज्यादा होता है, जब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है. तो अकेलेपन से डरकर लोग ऐसा सोचते हैं कि शादी ही कर लेते हैं. लेकिन केवल अकेलेपन के कारण शादी करना फ्यूचर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. 

 

बाहरी अट्रैक्शन
अक्सर लोग प्यार या अट्रैक्शन के कारण शादी कर लेते हैं. वे सामने वाले की आदतें, सोच, व्यवहार और लाइफस्टाइल को ठीक से समझे बिना शादी का इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं. लेकिन शादी सिर्फ प्यार नहीं या बाहरी अट्रैक्शन नहीं होता है. बल्कि शादी समझ, जिम्मेदारी पर भी टिका होता है. ऐसे में बाहरी अट्रैक्शन पर लिया फैसला आगे चलकर आपके लिए भारी पड़ सकता है.

;