समय के साथ खत्म हो गया है रिश्ते में स्पार्क? प्यार और रोमांस बनाए रखने के लिए करें ये 3 काम

Relationship Tips: रिलेशनशिप हो या शादी, कोई भी रिश्ता शुरुआत में रोमांस और रोमांच से भरा रहता है. लेकिन समय के साथ-साथ काम और परिवार की जिम्मेदारियों में कपल्स अपने रिश्ते को उतना समय नहीं दे पाते हैं. इसका नतीजा ये होता है कि धीरे-धीरे रिश्ते का स्पार्क में ही खत्म होने लगता है. अगर आपको भी अपने रिश्ते में कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिसे करने से रिश्ते में फिर से वही ताजगी और रोमांच आ जाएगा....

अपने दिन को स्पेशन बनाने की कोशिश करें

आपको बता दें, हर दिन कुछ खास करने की कोशिश करें. इसके लिए आपको कोई बड़ा करने की जरूरत नहीं है. छोटी-छोटी चीजों में सामने वाले को खुशियां मिल सकती हैं. ऐसे में आप हर रोज एक-दूसरे के लिए को कुछ कहें, प्यारे मैसेज भेजें. कभी-कभी बिना किसी वजह फूल ले आए, साथ में थोड़ा टाइम बिताएं. ऐसा करने से आप दोनों के बीच प्यार बना रहेगा और स्पार्क कभी खत्म नहीं होगा.

एक साथ समय बिताएं

सप्ताह में एक दिन सिर्फ आप दोनों एक साथ समय बिताएं. चाहे फिल्म देखना हो, लॉन्ग वॉक करना हो या घर पर साथ में खाना बनाना. साथ बिताया समय रिश्ते में मजबूती लाता है. ऐसे मेम मोबाइल और बाकी दुनिया से हट कर, एक-दूसरे को थोड़ा समय दें.

सरप्राइज और तारीफें

समय के समय हम एक दूसरे की तारीफ करना ही भूल जाते हैं. जिम्मेदारियों में इतने बिजी हो जाते हैं, कि अपने पार्टनर को सरप्राइज ही करने कर पाते. ऐसे में समय-समय पर अपने पार्टनर की तारीफ करना या उन्हें कोई प्यार सा सरप्राइज देना रिश्ता में स्पार्क बना देता है. कोई छोटा सा गिफ्ट, डिनर डेट या कोई पुरानी याद को फिर से जीना. ये सारी चीजें रिश्ते में रोमांस और रोमांच बनाए रखती है.