कैसे जानें की खत्म हो चुका है आपका रिश्ता? पहचानें Silent Divorce के साइन्स

Signs of Silent Divorce: कई बार समय एक छत के नीचे रहने के बाद भी दो लोगों का दिल अलग हो जाता है. काम और जिम्मेदारियों के बीच वे कब अलग हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता. ऐसे में अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब आपके रिश्ते में कुछ नहीं बचा, तो ये खबर आपके लिए है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:33 PM IST
What is Silent Divorce: समय के साथ-साथ आपका रिश्ता भी बदलता है. कई बार एक छत के नीचे रहते-रहते दो लोगों में इमोशनल दूरी आने लगती है, जो कि अगर सुलझाया ना जाए, तो यह साइलेंट डाइवोर्स का रूप ले सकती है. यह वो स्थिति होती है, जब दो लोग साथ रहते तो हैं, लेकिन उनका दिल अलग हो चुका होता है. अगर आपको भी आपके पार्टनर के साथ ऐसा ही महसूस हो रहा है, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 संकेत बाएंगे कि क्या आपका रिश्ता खत्म हो चुका है?

 

जरूरतों के लिए बातचीत
अगर पति-पत्नी के बीच केवल जरूरतों के लिए बातचीत हो रही है. मतलब घर के काम, बच्चों या खर्च तक केवल बातचीत सीमित हो गई है, तो यह भी आपके रिश्ते के खत्म होने का इशारा होता है. काम और जिम्मेदारियों के बीच लोग अपने पार्टनर से दिल की बातें करना भूल ही जाते हैं, जिससे उनके बीच इमोशनल कनेक्शन गायब हो जाती है. अगर इसे समय के साथ नहीं ठीक किया जाए, तो यह साइलेंट डाइवोर्स का रूप ले सकता है. 

फिजिकल और इमोशनल दूरियां
एक खुशहाल रिश्ते में फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन दोनों होती हैं. टच, हग या प्यार भरी नजर से अपने पार्टनर को देखना भी आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है. लेकिन अगर महीनों-महीनों तक आप दोनों एक दूसरे को गले तक नहीं लगाते, तो यह भी साइलेंट डाइवोर्स का कारण हो सकता है. समय के साथ-साथ पहले इमोशनल दूरियां बढ़ती हैं, जो कि फिजिकल दूरियों का कारण बन जाती हैं.

 

एक-दूसरे की मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता
कई बार रिश्ते में इतनी खटास आ जाती है कि पार्टनर को एक-दूसरे की मौजूदगी से भी फर्क नहीं पड़ता. यह साइलेंट डाइवोर्स का एक बड़ा कारण हो सकता है. दोनों बस घर चला रहे होते हैं, एक दूसरे के काम को लेकर बात करते हैं और उन्हें एक-दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है. अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एक कमरे में होते हुए भी आप आप और आपने पार्टनर की अलग-अलग दुनिया है, तो यह आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है.

