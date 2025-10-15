Advertisement
क्या सच में शादी के लिए तैयार हैं आप? जिंदगी का ये बड़ा फैसला लेने से पहले जान लें जरूरी बात..

Are You Ready for Marriage: क्या आपके मन में भी कई बार ये सवाल आता है, "क्या मैं शादी के लिए तैयार हूं?" अगर ऐसा है तो ये सवाल आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे, जिससे इस सवाल का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:44 PM IST
Relationship Tips: शादी दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों को रिश्ता होता है. यहां दो जिंदगियों जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं. अच्छे वक्त से लेकर मुश्किल हालात तक, दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना होता है. ऐसे में ये जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक होता है. इसलिए कभी भी ये फैसल जल्दबाजी या सिर्फ समाज के प्रेशर में नहीं करना चाहिए. शादी करने से पहले शादी के लिए तैयार होना बेहद जरूरी है. अगर आप भी शादी करने वाले हैं, तो आपके मन में ये बात आ रही है, कि 'क्या आप शादी के लिए तैयार हैं?' तो ये खबर आपके लिए है.  इस खबर में हम आपको वो 4 सवाल बताएंगे, जिसे आपको शादी से पहले खुद से जरूर पूछना चाहिए..

 

क्या आप खुद को समझते हैं?
शादी से पहले ये जरूर जान लें, कि आप क्या खुद को अच्छे से समझते हैं. अपनी पहचान, पसंद-नापसंद और जिंदगी से जुड़ी प्राथमिकताओं को जानते हैं. अगर आप खुद से खुद की चीजों को लेकर क्लियर नहीं होंगे, तो दूसरे व्यक्ति के साथ बैलेंस नहीं बना पाएंगे. ऐसे में आगे चलकर आपके लिए परेशानियां पैदा हो सकती है. इसलिए शादी करने से पहले खुद को जान और पहचान लें. 

इमोशनली तैयार हैं?
ये गलतफहमी तो बिल्कुल नहीं पालिए गा कि शादी सिर्फ प्यार होता है, प्यार के साथ-साथ यह जिम्मेदारियों, समझदारी और पेशेंस का नाम होता है. ऐसे में इस ये पूछे कि क्या आप इतना सब करने के लिए इमोशनली तैयार हैं? खुद के साथ-साथ किसी दूसरे इंसान कि जिंदगी, सपने शेयर करने के लिए तैयार हैं? अगर इसका जवाब आपको हां में आता है, तो आप शादी के लिए तैयार हैं. 

 

अकेलेपन के कारण तो नहीं करे शादी
अक्सर लोग अकेलेपन, समाज के दबाव और बढ़ती उम्र के कारण शादी का फैसला ले लेते हैं. लेकिन ऐसी शादी ज्यादातर मामलों में ज्यादा टीक नहीं पाती है. शादी का फैसाल तभी लेना सही है, जब आप उसे व्यक्ति के साथ मजबूत, समझदारी भरा और रिस्पेक्टफुल रिश्ता बनाना चाहते हैं.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Marriage tipsRelationship tips

