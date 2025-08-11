अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते पुरुष! पसंदीदा मर्द को संभालने के लिए करें ये काम

How to Handle Men Emotions: आपने कभी दादा, पापा, चाचा या बड़े भाई को रोते हुए देखा है? या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए सुना है? अक्सर हम पुरुषों में यह चीज देखते हैं, कि वे कम रोते हैं, कम शिकायत करते हैं और अपने दिल की बात भी अपने तक ही रखते हैं. हालांकि ऐसा करना बहुत अच्छा नहीं होता है, इससे व्यक्ति के मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है. ऐसे में अगर आपके लाइफ में कोई पुरुष है, जैसे पार्टनर, दोस्त, भाई, या फिर पापा भी, जो आपको उन्हें थोड़ा अलग तरह से ट्रीट करना चाहिए, जिससे वे आपके सामने खुल कर अपनी बातें शेयर करने में कंफर्टेबल हो जाएं.

सुनना सीखें

महिलाओं में एक कमी होती है, कि वे अपनी बात तो कर लेती हैं. लेकिन सामने वाले की बात में टोक देती हैं. लेकिन अगर आप किसी ऐसे पुरुष से डील कर रहे हैं, जो पहले से ही अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते. ऐसे में उनसे बात करते समय उन्हें बीच में टोकना या जज करना सही नहीं है. कई बार इंसान डर में भी कुछ कह नहीं पाता, कि उनकी कमजोरी सबके सामने आ जाएगी या उन्हें गलत समझा जाएगा.

स्पेस दें

हर इंसान अलग होता है और उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का तरीका भी बेहद अलग होता है. कुछ लोग तुरंत खुल जाते हैं, तो कुछ को टाइम लगात है. अगर आपका पार्टनर या दोस्त भी अपनी बात नहीं कह पाता, तो उस पर प्रेशर न डालें. उन्हें स्पेस दें और भरोसा करें, ताकि वह बिना डरे और अपने समय पर आपसे खुद खुल कर बात कर सके.

छोटे-छोटे इशारे पहचाने

ऐसे तो पुरुष सीधे-सीधे सारी बातें करते हैं. लेकिन अगर बात फीलिंग्स की आ जाए, तो वह खुल कर सीधे शब्दों में नहीं बोल पाते हैं. हालांकि उनके व्यवहार, आवाज के टोन या आदतों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं. इसलिए उन्हें समझने की कोशिश करें और अलग वे लो फील कर रह हैं कि उन्हें स्पेस दें और कंफर्टेबल फील करवाएं कि वे उनसे कभी भी बात कर सकते हैं.

उनकी फीलिंग्स को वैल्यू दें

अगर कोई पुरुष अपनी फीलिंग्स शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है. तो उन्हें समझने की कोशिश करें और उनकी फीलिंग्स का मजाक न उड़ाएं. ऐसा करने से वे और चीजें शेयर नहीं करेंगे. उनकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करें और उन्हें महसूस कराएं कि वे आप उनके लिए हर वक्त खड़ी हैं.