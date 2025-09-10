अगर लड़की दे रही है ये 4 सिग्नल, तो समझ जाएं आपके प्यार में हो गई है पागल
अगर लड़की दे रही है ये 4 सिग्नल, तो समझ जाएं आपके प्यार में हो गई है पागल

Signs Girl Likes You: अक्सर लड़कियां अपनी प्यार वाली फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं. लेकिन वे अपने एक्शन से अपने प्यार को बयान करती हैं. ऐसे में अगर आपको जानना है कि कोई लड़की आपको पसंद करती है या नहीं, तो ये खबर आपके लिए है.

 

Reetika Singh|Sep 10, 2025, 07:42 PM IST
Signs Girl is Interested in You: प्यार एक बेहद खूबसूरत एहसास होता है, जो शब्दों से ज्यादा एक्शन से बयान होता है. ऐसे में अगर कोई इंसान आपसे प्यार करने लगता है, तो कई बार वो इंसान अपनी दिल की बात सीधे न कहकर अपने एक्शन से जताने की कोशिश करता है. यहां, जरूरी है कि आप उनके इशारों को समझकर उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें. खासकर इन चीजों में लड़कियां अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है. इस खबर में हम आपको ऐसे साइन्स बताएंगे, जो आपको बताएंगे कि वो लड़की आपके प्यार में पूरी तरह पड़ चुकी है.

 

हर छोटी चीज में आपकी केयर करना
लड़कियों का केयरिंग नेचर होता है और वह अपने पसंदीदा इंसान का बहुत केयर करती हैं. ऐसे में अगर कोई लड़की आपकी हर छोटी-बड़ी चीजों का ख्याल रख रही है, जैसे कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपकी तबीयत कैसी है, आप थक तो नहीं गए. तो समझ जाएं कि वह आपकी सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि उसके मन में आपके लिए कुछ खास है. उसका हर छोटी-छोटी चीजों में आपके लिए फिक्रमंद होना, एक संकेत है, कि वह आपको चाहने लगी है. 

आपकी पसंद को पसंद करना
लड़कियां प्यार में पागल हो जाती है. अगर कोई लड़की सच्चे प्यार में है तो वह अपने पसंद-नापसंद को छोड़ कर, सामने वाले की पसंद को उसकी पसंद बना लेती है. ऐसे में अगर आपको लगे, कि कोई लड़की उन चीजों में दिलचस्पी ले रही है, जो आपको पसंद है, तो ये एक बड़ा साइन हो सकता है कि वह आपको पसंद करने लगती है. 

 

आपसे बात करने की कोशिश करें
अगर कोई लड़की बिना किसी खास वजह के दिन में कई बार आपको मैसेज करें, कॉल करें, आपसे बात करने की कोशिश करें. तो ये भी साफ इशारा है कि आप उसे पसंद है. कई बार लड़कियां अपने मन की बात नहीं कह पाती हैं, लेकिन अपने प्यार में ये चीजें करने लगती हैं. 

 

जेलस होना
जेलेसी भी प्यार का एक इशारा हो सकता है. अगर कोई लड़की थोड़ा अजीब या चुप हो जाती है, जब आप किसी और लड़की से बात करते हैं या उसकी तारीफ करते हैं, तो ये साफ संकेत है कि उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि आप उसको छोड़ कर किसी और से बात करें. अक्सर प्यार में इंसान थोड़ा पजेसिव हो जाता है और यह जेलेसी का कारण बन जाता है.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Relationship tips, signs girl likes you

