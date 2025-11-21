Advertisement
बेइंतहा प्यार करने वालों को भी अलग कर देती हैं ये 4 बातें, कहीं आपका रिश्ता भी तो नहीं खतरे में?

Relationship Tips: बेइंतहा प्यार करने वाले लोग अक्सर अचानक से दूर हो जाते हैं और कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर रिश्ता खराब होने की क्या वजह हो सकती है अगर आप भी रिश्ता खराब होने की वजह पता करना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.

 

Nov 21, 2025, 12:15 PM IST
Relationship Tips: प्यार का रिश्ता काफी ज्यादा खूबसूरत माना जाता है. ये रिश्ता काफी ज्यादा नाजूक होता है पहले-पहले कोई रिश्ता अच्छा होता है, तो जरूरी नहीं होता है कि ये रिश्ता बाद में भी अच्छा ही हो इसलिए आपको हमेशा इसको अच्छे से बनाकर करना चाहिए. आपने देखा होगा  बेइंतहा प्यार के बावजूद भी ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है और हम समझ में नहीं पाते हैं की अचानक रिश्ते में आखिर किसकी नजर लग गई है इस रिश्ते में किसी की नजर नहीं लगती है बल्कि कुछ बातें ऐसी होती है, जो मजबूत रिश्ते को भी अलग कर देती है अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर वो कौन सी बातें हैं, तो आइए आपको बताते हैं आप भी नोट कर लें.
 

रिश्ते को कौन सी बातें खराब कर सकती है?
 

1. स्पेस 

रिश्ते का मतलब किसी इंसान को बांधकर रखना बिल्कुल भी नहीं होता है. अगर आप उस इंसान से प्यार करते हैं, तो आपको उस इंसान को थोड़ी सी स्पेस जरूर देनी चाहिए. ये ना हो कि रिश्ते में खुद को बंधा हुआ महसूस करें.
 

2. मजाक 

रिश्ते में मजाक तब-तक अच्छा लगता है जब तक सामने वाला आपका मजाक सहन करता है अगर आपका साथी आपके  मजाक को सीरियस लेता है तो आपका रिश्ता खराब हो सकता है.
 

3. समय की कमी

रिश्ते में समय देना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आपके रिश्ते में समय की कमी हो रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए, कि आपका रिश्ता अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है और अब इसमें दूरियां आनी शुरू हो गई है.
 

4. किसी दूसरे से बात करना

अगर आप अपने रिश्ते की बातों को किसी दूसरे के साथ शेयर करते  हैं, तो आपका रिश्ता धीरे-धीरे खराब भी हो सकता है, इसलिए किसी दूसरे से रिश्ते को लेकर बातें ना कहें.
 

