रिलेशनशिप

बेइंतहा मोहब्बत करने के बाद भी इन 5 छोटी सी चीजों से हो जाता है ब्रेकअप, आज ही कर लें सुधार

Relationship Mistakes To Avoid: रिश्ते को तोड़ना आसान होता है लेकिन उसी रिश्ते को संभालकर रखना बेहद ही मुश्किल होता है. आज आपको बताते हैं बेइंतहा मोहब्बत करने के बाद भी कैसे हो जाता है ब्रेकअप.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 05, 2025, 01:27 PM IST
Relationship Mistakes To Avoid:  रिश्ते को निभाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है. ब्रेकअप करना उतना ही आसान होता है. आजकल के रिश्ते छोटी-मोटी बातों से ही टूटने लग जाते हैं. आज के रिश्ते में पहली जैसी कोई बात नहीं होती है. हर रिश्ता प्यार, भरोसे और आपसी समझ पर ही टिका होता है लेकिन अब के रिश्तों में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है. छोटी-छोटी गलतफहमियां और कुछ आदतों की वजह से आपके रिश्ते में दरार आने लगती है, जिससे आपका रिश्ता खराब हो जाता है. कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिस वजह से आपका ब्रेकअप हो जाता है लेकिन आपको नहीं रहता है. आज आपको बताते हैं बेइंतहा मोहब्बत करने के बाद भी किस वजह से आपका ब्रेकअप भी हो सकता है आज से ही आपको सुधार करना चाहिए.
 

किन चीजों से हो सकता है आपका ब्रेकअप?
 

1. एक दूसरे को टाइम न देना

आजकल के रिश्ते में वो पहले जैसी कोई भी बात नहीं होती है. अपने आप में ही इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, कि एक दूसरे को टाइम देने तक का समय नहीं होता था. आपको अपने साथी के लिए समय निकालना चाहिए. 

 

2. कम्युनिकेशन गैप

कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं. अगर आप नाराज हैं और कम्युनिकेशन गैप आपके बीच में आने लगा है, तो आपका रिश्ता भी खराब हो सकता है.
 

3. एक-दूसरे को बदलने की चाह

एक-दूसरे को बदलने की चाह आपके रिश्ते में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए. अगर आपके अंदर ये चीजें आती हैं, तो आपका रिश्ता कब खराब हो जाए आपको पता भी नहीं लगेगा.
 

4. झगड़े को खींचना

रिश्ते में कई लोगों की काफी ज्यादा गंदी वाली लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई को वो काफी ज्यादा खींचते चले जाते हैं, जिस वजह से रिश्ता और ज्यादा खराब होने लग जाता है. आपको लड़ाई को अधिक खींचना चाहिए.
 

5. विश्वास की कमी

आपको अपने साथी पर विश्वास करना चाहिए, अगर विश्वास की कमी आ जाती है,तो आपका रिश्ता खराब हो जाता है. छोटी-छोटी गलतफहमियां भी धीरे-धीरे बड़ी बन जाती है.
 

इसे भी पढ़ें:  क्या ब्रेकअप के बाद EX को देना चाहिए मौका, जानें प्रेमानंद महाराज की सलाह!

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं.

relationship mistakes to avoid

