फाइव स्टार नहीं, फुटपाथ की कटिंग चाय ही है बेस्ट! Affordating ने बदल दिया Gen Z के डेटिंग का फंडा

आजकल बहुत से लोग तरह-तरह के ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हैं. कोई भी नया ट्रेंड जब आता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर इसका असर देखने को मिलता है. डेटिंग की दुनिया में भी हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है. आजकल Gen Z को Affordating खूब भा रहा है. ये ट्रेंड बता रहा है कि सच्चा रिश्ता दिखावे से नहीं बल्कि साथ बिताए छोटे पलों से बनता है. कटिंग चाय, पार्क की सैर या सड़क किनारे गोलगप्पे भी डेट को खास बना सकते हैं. इसमें लोग कम खर्च में ज्यादा समय बिताने पर जोर दे रहे हैं. ये ट्रेंड तेजी से युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है और रिश्तों को पॉकेट फ्रेंडली बनाने का तरीका माना जा रहा है.

क्या है अफोर्डेटिंग

सोशल मीडिया ने डेटिंग को कहीं न कहीं दिखावे का खेल बना दिया है. बहुत से लोग लोग फोटो में परफेक्ट दिखने के लिए महंगे प्लान बनाते हैं पर आजकल एक डेटिंग ट्रेंड जोरों शोरों से वायरल हो रहा है जिसका नाम है अफोर्डेटिंग. इस ट्रेंड के जरिए लोग अब लोग समझ रहे हैं कि रिश्ता मजबूत करने के लिए महंगी जगह नहीं बल्की बातचीत जरूरी है. आजकल Gen Z कपल्स का मानना है कि डेटिंग वही अच्छी होती है जहां दिखावा नहीं होता है. कभी कभी महंगे रेस्टरां में खाना खाया जा सकता है लेकिन बार बार ऐसा करने से पैसे भी खर्च होते हैं और लोगों पर महंगी जगहों पर जाने का दबाव भी पड़ता है. बहुत से लोगों का मानना है कि फुटपाथ किनारे के चाय और पकोड़े के साथ भी गहरी बात चीत हो सकती है. ऐसी जगहों पर कोई दिखावा नहीं होता है.

अफोर्डेटिंग है बेस्ट

अफोर्डेटिंग का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है. ये पार्टनर की सोच को समझने का तरीका भी है. जब दोनों बिना किसी दबाव के मिलते हैं तो असली नेचर सामने आता है. इससे भरोसा बनता है और रिश्ता लंबे समय तक टिकता है. महंगे गिफ्ट और बार बार खर्च करने से कई बार तनाव भी बढ़ जाता है. खासकर स्टूडेंट्स या नए जॉब करने वालों के लिए ये बेहद ही ज्यादा मुश्किल होता है. ऐसे लोगों को अफोर्डेटिंग राहत देता है. अफोर्डेटिंग में बिना पैसे की चिंता के एक दूसरे के साथ समय बिताया जा सकता है.

अफोर्डेटिंग आइडिया

अगर आप इस ट्रेंड को अपनाना चाहते हैं तो आसान आइडिया ट्राई कर सकते हैं. अफोर्डेटिंग के लिए आप लोकल मेले में घूमना, साथ में खाना बनाना, फुटपाथ की चाय, स्ट्रीट फूड डेट साइकिल राइड, लाइब्रेरी डेट या घर पर गेम नाइट प्लान कर सकते हैं. अफोर्डेटिंग लोगों को ये सिखाती है कि प्यार का मतलब खर्च, पैसा और दिखावा नहीं बल्कि कनेक्शन है.